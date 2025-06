“No a las ideas de la familia”, dice Santi Peña durante Foro Madrid

Santiago Peña participó en la apertura del Foro de Madrid celebrado en Asunción, en el que participó como invitado de honor el representante del partido de ultraderecha Vox de España, Santiago Abascal.

“Paraguay se ha erigido durante décadas como un inflexible guardián de los valores fundamentales de occidente, así mi país ha defendido siempre el triunfo del bien sobre el mal, de la verdad sobre el relativismo, de la belleza sobre la fealdad, de la democracia sobre el autoritarismo, de la familia sobre el progresismo radical, de la libertad de mercado sobre el socialismo y por encima de todo, guiándonos siempre y en cada paso con su presencia imponente y triunfante del Dios todopoderoso”, expresó.

El presidente expresó que Paraguay siempre se adelantó a “defender lo que es correcto”, no siguiendo modas, incluso cuando muy pocos se atrevían a levantarse contra lo que consideró “imposiciones extranjeras, contra las ideologías dominantes”.

“Hemos peleado no solamente contra adversarios externos, también contra los bárbaros que ya dentro de nuestras propias murallas, los woks, y su cultura de la cancelación que tanto daño nos ha infligido como sociedad. El Paraguay es pionero, queridos amigos, en esta lucha, por ello estoy convencido de que el Paraguay tiene mucho que aportar en la batalla por la verdad, la belleza y la justicia en el mundo”, sostuvo.

Paraguay, resultado de la “fusión de dos civilizaciones”

Santiago Peña, durante su discurso, aseguró que Paraguay “fue forjado por una fusión extraordinaria de dos civilizaciones, el gran pueblo guaraní, incluso antes de la llegada de los españoles”, y refirió que el fruto de la evangelización cristiana se dio gracias a que la cultura guaraní “portaba ya un sentido espiritual profundo y una apertura a la trascendencia a algo más grande que nosotros mismos”.

“El impacto que han dejado es indeleble y las raíces cristianas de la cultura paraguaya son inconmovibles. El tejido fundamental de nuestra sociedad está entramado por la creencia de la providencia divida, la sacralidad de la vida humana y el valor de la familia como cimiento de la sociedad. Paraguay siempre ha sido conservador en este sentido. Claro, en donde conservador es simplemente otro nombre para la verdad y para el sentido común”, afirmó.

Santiago Peña también afirmó que el secreto de la prosperidad de una sociedad es la familia, lo cual dijo que está consagrado en la Constitución Nacional.

“Familia, familia y más familia, ese es el secreto de una sociedad prospera y los paraguayos lo sabemos mejor que nadie, no existen atajos ni recetas mágicas, la fortaleza de la cultura, economía y sociedad paraguaya decide en esta convicción de proteger a la familia y el carácter sagrado de la vida, ambas consagradas en nuestra constitución, lo que cristaliza cuan esenciales son estas creencias para todos los paraguayos”, manifestó.

Santiago Peña contra el aborto

Durante su discurso, Santiago Peña sentó de manera firme su postura conservadora contra reivindicaciones de colectivos organizados de personas, como la lucha por la legalización del aborto.

“Mientras el Paraguay exista, habrá un pueblo que diga alto y fuerte al mundo, no al aborto libre, no a las ideas de la familia y no a los experimentos sociales radicales. La tradición será respetada siempre, pero no como la adoración a las cenizas, sino como la preservación del fuego verdadero”, dijo.

Si bien Santiago Peña lanzó un duro discurso contra la “imposición de potencias o ideologías foráneas”, lo hizo en un evento organizado por una ONG extranjera, financiada con fondos foráneos y con importantes referentes de la ultraderecha de otros países que sostienen el mismo discurso.

“Los paraguayos luchamos por nuestra tierra, por nuestros ideales y por nuestro derecho a existir, contra la imposición de potencias o ideologías foráneas. Hoy, queridos amigos, la libertad está amenazada también por una extraña ideología, el globalismo. Este globalismo no busca la cooperación, sino que pretende imponer una forma única de pensar, una visión del mundo desconectada de nuestra historia, nuestra cultura y de nuestros valores. Busca imponernos, en otras palabras, un terrible infierno de lo mismo”, aseveró.

Por último, defendió nuevamente a Israel, hoy día cuestionado por el bloqueo de la ayuda humanitaria y los constantes bombardeos en la Franja de Gaza. “Por eso permanecemos tan firmemente junto a Israel, contra las fuerzas del mal y créanme, continuaremos haciéndolo, cueste lo que cueste”, culminó.