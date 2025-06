Blanqueo a Cartes “no es sorpresa” y se confirma que contralor es “idiota útil”, afirma Filizzola

El senador y exministro del Interior, Rafael Filizzola, se hizo eco del pedido de la Fiscalía de desestimar la causa impulsada en contra del expresidente Horacio Cartes, por presunto lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, contrabando y evasión impositiva. Dicha denuncia había sido presentada en 2022 por el entonces ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, tras el escándalo del “Panamá Papers”.

“Ninguna sorpresa en la desestimación del caso #Cartes. Si aún quedaban dudas sobre el rol del contralor Camilo Benítez de idiota útil del #cartismo o a quién responde el Ministerio Público, el archivo de la causa por contrabando contra Horacio Cartes lo confirma", manifestó en sus redes sociales.

No obstante, el legislador resaltó que este blanqueamiento no comenzó ahora, sino con numerosos exfiscales premiados como Osmar Legal y Liliana Alcaraz.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Desde el inicio de la causa se evitó investigarlo debidamente (a Cartes). No olvidemos que el entonces fiscal Osmar Legal —casualmente premiado como juez de Crimen Organizado— no solicitó informes a EE.UU. sobre Cartes. Ese detalle no es menor teniendo en cuenta que la Justicia estadounidense ordenó el decomiso del #AviónIraní que transportaba cigarrillos de Tabesa, y quien sabe que más. Esa causa, también desestimada en Paraguay, nunca consideró los vínculos de la tripulación ni el rol de Federico Santoro, quien se declaró culpable en EE.UU. por lavado de dinero", agregó.

“Y la otra fiscal del caso fue Liliana Alcaraz, hoy ministra de Seprelad. ¿Coincidencia? Tampoco olvidemos que ella estuvo al frente del caso #DaríoMesser, donde se acusó al exministro Boidanich por obstrucción de la justicia mediante el borrado de datos sensibles. Sin embargo, Alcaraz omitió en su investigación toda referencia a Cartes, dejando prescribir la causa con respecto a otros actores importantes que nunca fueron procesados“, aseveró.

“Tomemos nota”, urge

“Tomemos nota de quiénes le pusieron punto final. El fiscal Francisco Cabrera, muy cercano a quienes integran el primer anillo de Cartes y estaban al frente de sus empresas, y cuestionado mediáticamente por su aumento patrimonial; y los fiscales Fernando Meyer y Verónica Mayor afiliados a la ANR. Ni siquiera cuidaron esos detalles. Este patrón de encubrimiento evidencia la selectividad en la persecución penal al servicio de la impunidad y la sumisión del Ministerio Público al poder político”, finalizó.