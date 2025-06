Erico Galeano buscaría fiscal “a medida” con su recusación, dice Amarilla

El juicio oral contra el senador cartista Erico Galeano, por supuestos vínculos con el esquema del caso “A Ultranza Py” debía arrancar hoy, pero quedó suspendido debido a que el legislador recusó a los fiscales intervinientes Deny Pak y Silvio Corbeta.

La senadora liberal Celeste Amarilla afirmó que con esta acción, aparentemente, el senador cartista busca que Pak y Corbeta sean apartados para que el fiscal Néstor Coronel tome intervención en la causa.

“Probablemente, quede en manos de Néstor Coronel, quien fue el fiscal que le hizo un guiño en su momento cuando se dictó la domiciliaria”, dijo.

Con “chicanas”, demuestra su culpabilidad

A la vez, resaltó que con esta acción “casi demuestra el nivel de culpabilidad de él (Galeano), porque, si todo es mentira, un juego político o no hay pruebas como dice él, ¿por qué alargar tanto? Lo normal sería -si no tengo nada- que me hagan rápido el juicio, que se acabe y quede libre”.

Resaltó que ya son cuatro años que se viene extendiendo el proceso pena mediante “chicanas” interpuestas por el senador cartista.

“Esto ocurre, te lo dicen las estadísticas, cuando la defensa no tiene cómo defender al acusado; entonces, recurre al alargue buscando quizás un juez y fiscal a medida o que prescriba el caso. Es lo que los abogados te recomiendan cuando en realidad no tienen cómo defenderte”, expresó.

Cuestionó argumento de defensa

Amarilla, asimismo, cuestionó la supuesta falta de objetividad de los fiscales que planteó la defensa de Galeano. La legisladora señaló que los fiscales tienen derecho a opinar sobre el pedido que realizaron de prisión preventiva contra el senador cartista.

“¿Cómo al fiscal se le puede privar que opine sobre lo que preopinó? Es una excusa para quizás quedarse con Néstor Coronel, que le había hecho un guiño a la defensa”, insistió.

En otro momento, refirió que “algo hay” detrás del caso, considerando que a Galeano se lo ve “bien posicionado y cómodo, para nada preocupado” respecto al proceso penal, haciendo alusión a una posible impunidad a favor del mismo.