Bachi Núñez anuncia escándalo mayor tras intervención a la gestión de Prieto y la oposición habla de montaje

El presidente de la República Santiago Peña, firmó ayer los decretos con los que designa a Carlos Pereira como interventor de la Municipalidad de Asunción y a Ramón Ramírez como interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este. En la Cámara de Senadores surgieron repercusiones acerca de los designados como interventores.

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), dijo que hace siete años denuncia los robos en (la municipalidad de) Ciudad del Este. Aseguró que el interventor va a encontrar que lo denunciado por la Contraloría en la administración de Prieto es apenas “la punta del iceberg de corrupción”, dijo.

“Pueden comprar pororó, sentarse a esperar los 90 días que se van a sorprender”, vaticinó el senador Núñez tras ser consultado por el proceso de intervención que se inicia con la designación del interventor por parte del Poder Ejecutivo.

Por su parte, el senador Enrique Salyn Buzarquis (PLRA) dijo que la gran irregularidad que cometió Prieto fue ganar dos veces al oficialismo. “Lo que ellos no pueden ganar con el voto popular quieren ganarlo entrando por la ventana. Para mí esto es una jugarreta, se quitan de encima a (Óscar Rodríguez) Nenecho y de paso le sacan de la Municipalidad a Prieto”, manifestó el parlamentario.

Indicó que esta jugarreta “es una bomba que les va a reventar en la cara porque le están victimizando y posicionando”, manifestó en alusión a la eventual candidatura presidencial de Prieto a la presidencia de la República.

Aseguró que los interventores no son, ni van a ser independientes en su actuar. ”Esto es una cuestión puramente política y no van a ser nada técnicos". Indicó que desde el día que decidieron intervenir ya tenían el informe de intervención y la destitución. Yo no tengo la menor duda que esto está todo montado", enfatizó.

Yolanda pide que la intervención se haga con rigurosidad

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional (CN) espera que el trabajo de los interventores sea riguroso, de lo contrario, afirma que no tendrá legitimidad y provocará el descontento de la ciudadanía. Añadió que los esteños y la ciudadanía deben conocer el resultado.

“Yo no voy a apañar ningún acto delictivo de ningún intendente del color que sea. Ojalá que estos señores hagan un trabajo serio, porque si no esto va a perder legitimidad y descreimiento de la ciudadanía en las instituciones, porque ya nadie cree en la Contraloría ni en otras instituciones”, declaró.