Lamentan que el BNF siga dando dinero a intendente condenado

El intendente interino de Puerto Casado, Domingo Vera (ANR), junto a los concejales casadeños, presentaron nuevamente una nota de reconsideración al Banco Nacional de Fomento, para reconocimiento y cambios de titulares de cuenta de la Municipalidad de Puerto Casado.

Según la denuncia, hasta ahora las cuentas de la Municipalidad de Puerto Casado, donde el Ministerio de Economía transfiere todos los meses millonarios desembolsos provenientes de recursos del tesoro, sigue a nombre del intendente condenado Hilario Adorno (ANR-HC), quien también ya fue suspendido en sus funciones por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Domingo Vera, indicó que en tres ocasiones solicitó el cambio de titulares, sin embargo, inicialmente el BNF les indicó que aguardaría el resultado del juicio que afrontaba Hilario Adorno, pero pese a la condena y a que ya se presentaron las documentaciones, la entidad bancaria llamativamente sigue dilatando respuesta, situación que beneficia al cartista, pues de enero a mayo retiró más de G. 3.000 millones de los fondos municipales.

El pasado jueves, el intendente interino volvió a remitir un urgimiento a las autoridades del BNF para que emitan su dictamen jurídico, pero hasta hoy no obtuvo respuesta.

El jefe comunal interino indicó están preparando una acción legal contra el BNF porque sigue permitiendo que un condenado disponga del dinero público sin rendir cuentas.

Los antecedentes

Hilario Adorno fue condenado por lesión de confianza y administración en provecho propio a 3 años y 8 años de cárcel el pasado 13 de junio por un Tribunal de Sentencia tras comprobarse que pagó con un cheque de la Municipalidad de Puerto Casado la primera cuota de una camioneta 0km que puso a su nombre, luego intento justificar el uso del dinero público con adelantos de salarios.

Adorno además no puede acercarse a la sede comunal hace 18 meses por disposición judicial y, desde entonces, desde su casa maneja el dinero comunal apoyado de varios funcionarios municipales aliados. Sin embargo, no se pagan salarios, a los proveedores y no se garantizan los servicios básicos a la comunidad.

Además, en su residencia fueron a parar todas las maquinarias y herramientas de la municipalidad por lo que también fue denunciado por apropiación, pero la justicia sigue dilatando la investigación. Así como otra denuncia por supuesta lesión de confianza por un supuesta malversación de G. 10 mil millones de la gestión 2022 que presentaron nuevamente los ediles casadeños.

Llamativamente, desde su condena Hilario Adorno se muestra muy activo en sus redes sociales en donde encabeza supuestas campañas de limpieza en sitios públicos de Puerto Casado.

Además trata de traidores y delincuentes a los miembros de la Junta Municipal, que encabezaron la denuncia que terminó con su condena.