Video: Yamil Esgaib plantea derogar “barbaridad” de leyes para que sus nepos “estén mejor”

En medio del debate por la Ley del Sistema Nacional de Pagos, donde afectados y diputados opositores alertaron de que era una ley “a medida” para favorecer a los “amigos” del presidente de la República Santiago Peña, el diputado cartista Yamil Esgaib dijo que ojalá se eliminen todas las restricciones para que sus parientes y amigos hagan negocios con el Estado.

“Hacen una pregunta: ¿Quién dio la orden? ¿Quién pidió esto (modificación a medida de la ley)? Claro que pidió el Ejecutivo, Santiago Peña pidió esto, él envió esto. Santiago Peña envió y a la ciudadanía, no le importa si es su amigo, su abuela, su tía. La ciudadanía quiere mejores condiciones económicas para vivir todos los días acá“, afirmó.

Luego redobló la apuesta, invitando a sus colegas diputados a derogar leyes que evitan que puedan operar abiertamente a costa del Estado. Pese a dichas restricciones, Esgaib tiene varios “nepos”.

“Aprovecho para decirles que algún día, ojalá saquemos esa barbaridad de leyes que aprobaron. No tiene derecho nuestra familia a trabajar, no tiene derecho nuestro amigo a trabajar, no tiene derecho nuestra esposa a trabajar. No, somos de cuarta clase nosotros los políticos, esa es la realidad y muchos de los que están acá aprobaron esas barbaridades. Basta de esa estupidez", afirmó el diputado cartista.

Si bien no especificó las leyes “barbáricas” y “estúpidas” a las que se refirió, se trataría de la Ley Nº 7302/2024 “que modifica los artículos 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley N° 5.295/2014 “que prohíbe el nepotismo en la función pública” o la que Ley Nº 7089 que “establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”, que pese a haber sido bastardeada, sigue impidiendo que hagan negocios con el Estado.

Es ofensivo que Esgaib se considere de “cuarta clase” en comparación con el ciudadano, ya que este ubicó a sus hijas en cargos públicos con jugosos salarios.

Su hija Navila Esgaib Ortega (sin título universitario) es funcionaria de la Municipalidad de Asunción con salario y beneficios por un total de G. 5.058.427, pero comisionada a Itaipú, donde cobra un plus de G. 6.000.000, que es el que corresponde a los comisionados sin grado académico. Al mes cobra G. 11.058.427.

Por otra parte, hasta diciembre del año pasada figuraba como contratada en la Embajada de Paraguay en Reino Unido con salario de G. 22.000.000 su otra hija, Magida Esgaib Zgaib, que es estudiante.

El caso de la joven fue el que causó escándalo luego de que Esgaib ofendiera a estudiantes que se manifestaban contra el gobierno, pero resulta que su hija ni siquiera fue capaz de ingresar a la Universidad Nacional de Asunción (UNA).