Para Bachi, no son muchos los más de 60 directores de Nenecho

El presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez (ANR-HC) señaló que los interventores de Asunción y Ciudad del Este deberían “tomarse un tiempo mínimo de dos semanas” para hacer el relevamiento de datos y recién después dar declaraciones.

Dijo que si se detectan planilleros, deben ser denunciados y apartados.

Con respecto a los casi 60 cargos de dirección, detectados inicialmente por el interventor en Asunción, resaltó que “a veces hay declaraciones apresuradas”.

Puso como ejemplo que él al asumir halló 300 direcciones en el Congreso y al principio le alertó. “Hoy bajamos a menos de 200 y tenemos cuatro gerencias. Ojalá corrija esa situación si es que es contraproducente. Comparando el presupuesto de la municipalidad con el del Congreso, no me sorprende, ahí no creo que esté la cuestión. Es importante darles el plazo para analizar”, insistió Núñez.

Volvió a insistir en el caso de Miguel Prieto y dijo que lo que se vio es solo “la punta del iceberg” y van a saltar más hechos de corrupción en Ciudad del Este.

Todavía no confirmaron a González Vaesken, afirmó

Con respecto a una eventual candidatura de Roberto González Vaesken para reemplazar a Prieto, si llega a ser destituido, Núñez aseguró que no hay una decisión del Comando de Honor Colorado.

Dijo que se llevó a cabo una reunión y él considera que es una figura “potable”, pero que acodaron que González Vaesken trabaje con las seccionales de la ANR y “en algún momento vamos a decidir que hacer”, añadió

Negó que haya un quiebre en Honor Colorado de Ciudad del Este y que los concejales tienen la “capacidad y maleabilidad” de cambiar de opinión.

Dijo que ninguno de los Zacarías Irún se enojaría si González Vaesken se candidata. “Estuvieron con nosotros en los peores momentos de terrorismo de estado y persecución. Creo que hay un quiebre en la oposición, que está preocupado porque el Partido Colorado está conversando”, manifestó.

