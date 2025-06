Cooperativa vinculada a senador cartista lidera descuentos a policías jubilados por más de G. 11 mil millones

De acuerdo a un informe oficial de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones la Cooperativa 8 de Marzo, vinculada al senador cartista y comisario retirado, Carlos Núñez Agüero, lidera la lista de los descuentos “voluntarios” aplicados a policías jubilados.

Los registros del mes de mayo revelan que 5.133 son las personas afectadas y los descuentos llegaron a G. 11.613 millones.

La Cooperativa encabeza el listado de unas 65 cooperativas, asociaciones, mutuales y clubes que descuentan siderales sumas de dinero a los funcionarios públicos jubilados, que según los informes oficiales solo en mayo llegaron a 70.195 jubilados con una recaudación de G. 57.123 millones.

En ese mismo periodo, la Asociación Educativa Sol Naciente tenía a un total de 6.610 docentes jubilados y aparecía como la segunda con mayor recaudación producto de las deducciones a los jubilados.

Esta asociación fue conocida luego de que el profesor jubilado de Concepción, Reino Vera, solicitara el detalle de los descuentos que le hacían a través de Credidiemar S.A. una empresa que ya le había cobrado el doble de la deuda inicial.

Semanas atrás el ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, dispuso que las personas jubiladas puedan requerir el cese de los descuentos automáticos y que cada instancia requiera al deudor, y que este decida como pagar sus deudas, en caso que sean legitimas.

La Comisión Especial de Investigación del Senado conocida como “comisión antimafia”, que indaga la estructura delictiva conocida como la “Mafia de los Pagarés”, informó que habilitaron una línea exclusiva de atención tras recibir una ola de reclamos por parte de jubilados, quienes detectaron descuentos desconocidos en sus haberes del presente mes.

La nueva línea habilitada para jubilados es el número (0986) 800 300, disponible de lunes a viernes de 09:00 a 15:00 horas, tanto para llamadas como para mensajes de texto o WhatsApp. La atención estará centrada exclusivamente en casos de descuentos irregulares detectados en los haberes de jubilación.

Senador cartista pegó el grito al cielo

El senador Núñez pegó el grito al cielo cuando su colega, el senador Luis Pettengill (ANR) propuso en la reunión de la comisión de Legislación, cuando se debatía dos proyectos “antimafia de pagarés”, prohibir por ley los descuentos automáticos de salarios para prevenir los abusos.

“Esa es una forma que le vamos a proteger a las personas de escasos recursos y de pocos conocimientos del tema financiero, las deudas y del peligro que tenga. Si prohibimos los descuentos automáticos que se hacen a través de todos los ministerios que tienen una asociación de empleados, al eliminar ese descuesto automático, que me parece que no debería ocurrir”, dijo el senador al lamentar que no se devuelvan los pagarés y que se deben cortar de raíz el problema que se inicia con las asociaciones.

El senador Agüero respondió a su colega y dijo que el inconveniente o la mafia de los pagarés comenzó por culpa de los usureros y pequeños comerciantes que vuelven a revender los pagarés.

“Totalmente en desacuerdo estoy con el senador Pettengill en cuanto al descuento compulsivo. Al Banco Nacional de Fomento va a una persona solvente, quita un crédito o un empleado público, policía, militar o docente automáticamente le descuenta su salario, esto va a ser un caos si es que se prohíbe el descuento y ahí van a ir a la quiebra todas las cooperativas, todos los entes financieros, los bancos. Van a salir afectados los asociados en general, la comunidad paraguaya va a ir en la quiebra y ya nadie le va a querer dar crédito", dijo el senador.

Asimismo, manifestó que quien no debe no va para adelante nunca y que los préstamos se hacen para iniciar un emprendimiento o una casa, “si o si se tiene que firmar un pagaré, retirar el dinero y dar la conformidad para que se le descuente. Yo voy a hablar por la cooperativa que tengo mucha experiencia que tenemos una línea de crédito de más G. 1 billón 600 millones y nunca tuvimos problemas con un prestatario, ellos siempre firman su conformidad para los descuentos”, afirmó.

“El Ministerio de Hacienda u otra institución que se encarga de descontar no te descuenta jamás si es que no se adjunta el pagaré, o se da la conformidad para el descuento automático del monto”, dijo y aseguró que cuando se cancela la deuda se entrega el pagaré.

Se mostró a favor de las judicializaciones para ejecutar los embargos e ironizó a Pettengill. “A lo mejor los comerciantes, los que exportan, los que tienen frigoríficos a lo mejor dan pequeños créditos y pagan en ventanilla”, dijo.