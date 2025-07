“Es un premio inmerecido a un perro cartista”, dice Celeste sobre designación de Leite como embajador en EE.UU.

La senadora liberal Celeste Amarilla se mostró crítica ante la nominación del senador Gustavo Leite (ANR, HC) y cuestionó el perfil político del exministro de Industria y Comercio durante el criticado gobierno de Horacio Cartes (2013-2018). Lo calificó le “ambiguo” y sin aporte real al Congreso.

“Se va a quedar con uno menos. El portero... no sé, quizás su perfil medio derechoso vaya con (Donald) Trump”, ironizó Amarilla.

Consultada sobre si la designación busca levantar la sanción de ‘significativamente corrupto’ impuesta por EE.UU. a Horacio Cartes, respondió que si era el presidente Santiago Peña ya lo hubiera mandado hace tiempo.

“Si yo fuera Santi Peña, hace rato lo hubiera mandado. Es su principal adversario. Puede que se esté deshaciendo de él o que sea una pieza clave para Cartes. Ya veremos con el tiempo. De todas formas, esto es casi un premio, uno inmerecido”.

Amarilla además cuestionó el rol de Leite en el Congreso. “Tiene una producción legislativa nula. Y no hablo solo de proyectos de ley. Su posición siempre fue ambigua: ni gobierno, ni oposición. Lo único claro es que es un perro cartista”.

“Es una designación política”, dice Filizzola

Por su parte, el senador Rafael Filizzola, del Partido Democrático Progresista (PDP), tuvo un enfoque más institucional y dijo no tener objeciones personales contra Leite, aunque reconoció que se trata de una nominación política.

“Tiene experiencia en instituciones públicas, pero no es un diplomático de carrera. Este es un nombramiento político, y la ley lo permite. Habrá que ver si aún hay cupo para más designaciones de este tipo, porque ya se han nombrado muchos políticos.”

Sobre si acompañará con su voto el pedido de acuerdo constitucional, señaló que no tiene objeciones concretas. “En otros casos nos hemos opuesto por corrupción o violaciones de derechos humanos, pero en este caso no veo falta de idoneidad. Veremos qué dice la comisión y lo debatiremos en bancada, pero en principio no encuentro razones para rechazarlo”.