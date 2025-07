¿Estamos mejor? Esto responde la ciudadanía

Hoy, a las 20:00, el presidente de la República, Santiago Peña (ANR-HC), brindará el informe de su gestión ante el Congreso Nacional. Sin embargo, hace una semana ya adelantó su reporte ante la Asociación Nacional Republicana, donde habló de sus logros y de un “país de maravillas”, como indicaron los opositores.

ABC TV salió a las calles para preguntar a la ciudadanía cómo calificaría la gestión de Peña durante los primeros años de gobierno. Todos los consultados indicaron que la calificación es de “cero” en todos los aspectos.

“Desastre, mientras más pasan los días, estamos peor, cada vez peor. Nunca estuvimos tan mal con otros los gobiernos colorados, este es el peor. Anteriormente por lo menos podíamos comer mejor, ahora todo está demasiado caro", opinó uno de los consultados.

“Cada vez peor”, dice la ciudadanía

Así también, algunos señalaron que ni siquiera valía la pena hablar sobre el tema y calificaron de “decepcionante” la gestión de Peña.

“(La calificación es) cero, demasiada corrupción hay, cero también en seguridad, salud pública y transporte. Es decepcionante su gestión”, consideró una mujer.

La misma agregó que es “impresionante” el alto nivel de corrupción e inseguridad que se está viviendo. “Es mortal, cada día estamos más fundidos en la miseria. Se está ganando muy poco, la canasta familiar subió muchísimo. Decepcionados, totalmente. Peor estamos, o sea que ellos están mejor, nosotros no”, añadió.

Salud: embarazadas deben acudir a Asunción para dar a luz

Uno de los sectores más cuestionados es el de salud. ABC TV también acudió al Hospital de Trinidad para consultar a los familiares y pacientes, quienes destacaron que es uno de los pocos hospitales donde reciben medicamentos y atención.

Destacaron que viajan desde el Chaco inclusive para poder ser atendidos, lo cual revela el gran problema de la centralización.

Una ciudadana comentó que tuvieron que viajar cuatro horas para que su hermana dé a luz. Denunció que no recibieron la atención necesaria en el Hospital de Villa Hayes.

Relató que en Villa Hayes no encontraron absolutamente nada, ni siquiera medicamentos. “Se paga todo y cuando nos fuimos ahí los doctores nos dijeron que no era el momento de parir y decidimos venir acá. Ella ya tenía contracciones y nos preocupamos, no podíamos dejarle así, entonces le trajimos hasta acá, donde le tuvo a su hijo de manera natural y está bien”, señaló.

Otro ciudadano agregó que le pasó lo mismo. No recibieron atención mínima en el Hospital de Luque, por lo que tuvieron que acudir hasta Asunción para que su pareja dé a luz.

“Allá nada no hay. En Luque no hay nada. Allá tarda muchísimo en todo, la Regional es un desastre la atención, no hay medicamentos, no hay camillas. Acá hay todo”, manifestó.