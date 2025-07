Imputación a Luis Yd: “No nos vamos a hacer cargo de irresponsabilidades de otros”

El Juzgado Penal de Garantías N° 5, a cargo de la juez Gilian Espínola, notificó de manera oficial esta mañana al intendente municipal de Encarnación, Alfredo Luis Yd (Alianza), y al director de Obras, Orlando René Miglio, sobre la imputación en su contra por supuesto homicidio culposo e intervenciones peligrosas en la construcción. El equipo fiscal a cargo de la investigación está presidido por el agente Ever Williams, e integrado por Rocío Valdez y Francisco Martínez.

Se fijó audiencia para la próxima semana, en la que fueron convocados el jefe comunal y su director de Obras. Ambos son investigados en el caso del derrumbe de un edificio en construcción ocurrido el pasado 2 de abril, siniestro en el que fallecieron dos mujeres.

Ante esto, Yd se pronunció ante los medios y aclaró que colaborarán con la justicia, pero aseveró: “No nos vamos a hacer cargo de irresponsabilidades de otros”. Para el intendente, la responsabilidad de una construcción es exclusiva del emprendimiento privado y de la propietaria del inmueble.

Explicó que le llama la atención cómo un proceso administrativo de habilitación de obra puede ser causal para ser sospechoso de homicidio, siendo que no es potestad del municipio ni está legislada su responsabilidad en la construcción, según Yd.

Trasfondo político

Ante la consulta de si considera que hay un trasfondo político detrás de la imputación contra el jefe comunal, Yd respondió: “No me siento un perseguido político”. No obstante, dejó entrever que es una realidad que los fiscales, en general, pueden ser blanco de presiones políticas.

Dijo que los procesos de selección y nombramiento de fiscales tienen un componente político. “A mí fiscales me han preguntado si no tengo contactos para ayudarlos con nombramientos”, afirmó. También reflexionó: “¿La justicia no sirve para ataque político? Claro que sí. Hay fiscales que piden ayuda a políticos para ser nombrados y para ser mantenidos”, dijo.

Asimismo, subrayó que en otros casos de siniestros como el de Ycuá Bolaños, que se cobró la vida de 400 personas, no se investigó al intendente que aprobó esa obra, refiriéndose —sin mencionarlo— al actual ministro del Interior, Enrique Riera.

También criticó al fiscal que dio una conferencia de prensa ayer, que según él violó la circular del Fiscal General del Estado que prohíbe a los agentes dar detalles del proceso investigativo. “La circular es para los grupos de WhatsApp o para cumplirlas”, sentenció.

El derrumbe

El edificio en construcción que se derrumbó era de ocho pisos y estaba ubicado sobre la calle Capellán Molas, casi avenida Japón, en el barrio San Roque, a pocas cuadras de la costanera República del Paraguay.

El hecho se registró alrededor de las 22:20 del miércoles 2 de abril de este año. El instante en que sucedió el colapso quedó registrado en imágenes de cámaras de seguridad de una vivienda cercana.

En el siniestro fallecieron Hermelinda Báez (55) y su nieta Montserrat Brítez (15), quienes se encontraban de manera circunstancial dentro de la obra en construcción. Los cuerpos fueron rescatados por bomberos voluntarios tras un arduo trabajo de más de 15 horas.

Las mujeres se encontraban en el lugar tras haber pedido permiso al sereno para dormir en el sitio, debido a que no tenían cómo retornar a su hogar, ubicado en la compañía Cerrito de Encarnación. El hombre accedió y las dejó pasar debido a la inestabilidad climática, aproximadamente a las 18:00. Se trataba de una trabajadora de la feria departamental de la avenida Japón, quien solía acercar comida a los obreros de esa construcción.

Las causas investigadas son homicidio culposo e intervenciones peligrosas en la construcción. Entre los investigados figuran el intendente municipal de Encarnación, Alfredo Luis Yd (Alianza); el director de Obras, René Miglio; la propietaria del inmueble, Ramona Teresa Bogado; el responsable de la construcción, arquitecto Roberto Faustino Ramírez Faría; el sereno de la obra, Roberto Montiel Cabral; y Mario Bruno Urbina, encargado tercerizado de la construcción.