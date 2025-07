Senadores opositores denuncian falta de resultados, endeudamiento y desconexión con la realidad en el informe de Peña

Durante la sesión plenaria de la Cámara Alta, senadores de diversos sectores políticos debatieron el contenido del informe anual de gestión presentado por el presidente Santiago Peña. La mayoría de las intervenciones de la oposición se caracterizaron por una fuerte crítica al discurso oficial.

La senadora Yolanda Paredes, de Cruzada Nacional, criticó la falta de profundidad del informe presidencial. Cuestionó los supuestos avances en reducción de la pobreza, inversiones en infraestructura hospitalaria y la política social del programa Tekoporã Mbarete.

“No se puede hablar de mejorar hospitales cuando no hay ni aspirinas”, afirmó. También señaló que los títulos de propiedad no constituyen una verdadera reforma agraria si no se acompañan con servicios básicos como caminos, agua potable y energía.

En cuanto a los programas sociales, fue tajante: “¿Qué se puede hacer con G. 50.000 por niño? La gente necesita trabajo digno, no subsidios insuficientes”.

También reclamó la falta de avances en la renegociación del Anexo C del Tratado de Itaipú, advirtiendo que el país aún no tiene un plan sobre qué pasará después del 2027, cuando finalicen los fondos sociales otorgados por Brasil.

“Fue un informe manipulado”, afirma Filizzola

El senador del PDP, Rafael Filizzola, calificó el informe como una “manipulación de la información”, denunciando que el presupuesto de salud disminuyó 10% y que la ejecución de fondos para personal sanitario es nula.

También criticó el acto de inauguración del Hospital de Villarrica, afirmando que “la fachada se mostró sin estar lista y esa irresponsabilidad costó vidas”.

Filizzola advirtió que el nivel de deuda pública ya alcanza el 40% del PIB, contradiciendo los propios criterios de riesgo fiscal que Peña sostenía como exministro de Hacienda.

“Descalifica a la prensa y a la oposición”, dice Iramain

El senador independiente Ignacio Iramain argumentó que el informe presidencial no constituye una verdadera rendición de cuentas, sino un acto simbólico vacío. Criticó el estilo de gobierno de Peña, afirmando que se aleja del pensamiento democrático liberal que él mismo dice defender.

“Peña está formado en el capitalismo especulativo, no productivo. Y descalifica a la prensa y a la oposición como si no debieran existir en una democracia”, expresó.

Recomendó al mandatario leer los libros: La desaparición de los rituales, de Byung-Chul Han, y 30 lecciones sobre la democracia, de Giovanni Sartori, para entender mejor los valores democráticos.

“Peña vive en el país de las selfies y deudas”, afirma Villalba

El senador liberal Ever Villalba fue otro de los que cuestionó con dureza el discurso oficialista. Señaló que el descenso en la pobreza podría deberse más a la migración masiva de paraguayos al exterior que a políticas estatales.

“Peña habla de maravillas mientras el pueblo come huesos y menudencias. La deuda ya llega al 41% del PIB y no sabemos cómo vamos a pagarla”, afirmó.

Villalba también denunció la falta de acción contra el narcotráfico, señalando que redes como la de Rotela siguen operando desde la cárcel, con complicidad de sectores del sistema judicial.

“El discurso fue arrogante y partidario”, dice Nakayama

El senador independiente Eduardo Nakayama destacó las omisiones graves en el discurso presidencial. Reprochó que Peña se declare contrario al autoritarismo mientras respalda acciones contrarias a la democracia, como la expulsión de Kattya González y la aprobación de leyes electorales a medida del Partido Colorado.

“El discurso parecía más para la ANR que para la nación. Peña mostró una desconexión total con la realidad y sumisión al poder partidario”, lamentó.

“Se deslegitimó como demócrata”, afirma Celeste

La senadora del PLRA Celeste Amarilla también cuestionó el tono confrontativo del presidente hacia los medios y la izquierda política.

“No se puede hablar de democracia si se ataca a la prensa o se desprecia a la izquierda. Eso no condice con la imagen que teníamos de él. Fue decepcionante”, dijo.

“Se demuestra que la democracia está viva”, dice Ovelar

Desde el oficialismo, el senador Silvio “Beto” Ovelar fue uno de los pocos en defender el informe presidencial. Valoró positivamente que el presidente haya asistido al Congreso y celebró el debate en el pleno como una muestra de democracia.

“Estamos satisfechos con el informe de Santiago Peña. Hoy debatimos libremente porque rige a plenitud la democracia”, expresó.

El senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna destacó los programas de gobierno del presidente. Habló de la cobertura del plan hambre cero y de los nuevos asegurados en el Instituto de Previsión Social.