Fentanilo mortal: “Todavía no sé cuál es el pecado de Leite”

El presidente Santiago Peña solicitó a la Cámara de Senadores acuerdo constitucional para designar al senador cartista Gustavo Leite como embajador ante los Estados Unidos.

Leite es vinculado a una firma que recientemente fue suspendida por el Ministerio de Salud Pública de Argentina por “deficiencias graves” en la distribución de medicamentos, específicamente el “fentanilo mortal”, que dejó más de 50 muertes.

Al respecto, el titular de la bancada cartista en el Senado, Natalicio Chase, refirió que “todavía no sé cuál es el pecado de Leite como accionista de una empresa que se formó en territorio paraguayo y que importó algunas máquinas”.

Defiende postulación de Leite

Inclusive, mencionó que debería haber una resolución de la Justicia argentina sobre el caso para determinar responsabilidades.

“Todavía no entiendo la responsabilidad de Leite cuál sería. Él es accionista, no es jefe químico, no es industrial, no participó del trabajo diario de la empresa en Argentina”, sostuvo.

Mencionó que la vinculación del senador cartista con la productora del “fentanilo mortal” no es suficiente para que el Ejecutivo retire su candidatura a embajador en el país norteamericano. “Para nosotros sigue siendo un candidato ideal y, por eso, fue una propuesta de nuestro partido”, declaró.

Afirmó que el caso en Argentina no afectará la imagen de Leite ante los Estados Unidos, cuyo presidente -Donald Trump- ve al fentanilo como un enemigo de su gobierno, porque “no es narcotráfico”.