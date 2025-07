Intendenta dice que denuncia es por persecución política

La intendente de Ybycuí, María Cristina Servín Franco (ANR-HC), brindó una entrevista a un medio de Paraguarí, en donde dijo que la denuncia que presentaron contra su gestión obedece a una cuestión política y que no le prestó mucha importancia.

“Sigo trabajando con mucho compromiso, no puedo decir no me afecta, pero prefiero no darle mucha importancia. Ellos solicitaron a la justicia que se me investigue porque tienen dudas de mi gestión. Tenemos las documentaciones que vamos a presentar en su momento”, contestó la intendenta María Cristina Servín Franco en la entrevista colgada en redes sociales.

En la denuncia, impulsada por el activista social Esequiel Cáceres y los concejales colorados: Luis Andrés Rolón Samaniego y Mary Elizabeth Soilán de López, se solicita la investigación de posibles hechos punibles como: apropiación, estafa, lesión de confianza, lavado de dinero, producción de documentos no auténticos, asociación criminal y enriquecimiento ilícito.

Hablan de una presunta malversación de fondos públicos que superaría los G. 3.000 millones.

Uno de los hechos más llamativos, según la denuncia, es la contratación del grupo musical argentino “La Mosca” para una fiesta de la Juventud en 2024. El contrato, firmado con Hugo A. Gaona Portillo, fue por US$ 60.000 (equivalentes a G. 468 millones) e incluía la obligación de la Municipalidad de asumir los costos de escenario, luces y sonido. Todo esto habría sido financiado con fondos provenientes de royalties, lo cual no está permitido legalmente.

Al respecto, la jefa comunal respondió que vio muchas falacias y que la gente que conoce su gestión no va creer las mentiras que se dicen. Negó que el dinero de los royalties haya sido utilizado para pagar la contratación de los músicos argentinos.

“Si vi muchas falacias. Pero nosotros siempre trabajamos porque tenemos muy poco acompañamiento de otros entes. Hoy arreglás, mañana se descompone y después tenés que arreglar”, indicó la intendenta.

Agregó que “no se pude hacer todo. Yo me encuentro muy tranquila. Tenemos documentaciones en todos los entes, iniciando por la Junta (municipal), donde rendimos cuentas”.

Dijo que, cuando los organismos de control la convoquen, ella presentará todos los documentos que avalan su gestión y que está acostumbrada a los controles.

“Los rumores fueron lanzados desde el día uno. Quieren crear discrepancia entre los ciudadanos. Hasta la muerte de un perro es culpa de la intendenta para los que me denunciaron. Cuando los organismos de control me convoquen, me voy a presentar con los documentos. Esto es meramente político”, se quejó la jefa comunal cartista.