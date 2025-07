Fentanilo mortal: “A mí no me salpica nada”, dice Leite

En conversación con medios de comunicación este miércoles en el Congreso Nacional, el senador cartista Gustavo Leite (ANR) dijo no sentirse “salpicado” por el escándalo generado por publicaciones de un medio argentino que revelaron que una firma farmacéutica argentina vinculada a un caso de envenenamiento masivo con fentanilo instaló en circunstancias llamativas un laboratorio en Paraguay.

La empresa argentina HLB Pharma Group S.A. instaló un laboratorio en Paraguay con máquinas de origen chino que trajo desde Argentina, una operación de la que -según documentos a los que accedió ABC Color– fue cosignataria la empresa paraguaya Juno S.A., de la que el senador Leite era accionista.

Lea más: Medio argentino recuerda concesión de Cartes para firma ligada a García Furfaro

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“A mí no me salpica nada, no me siento salpicado. ¿Alguno de ustedes puede decir de qué se me acusa?”, dijo el senador Leite a un grupo de comunicadores hoy en el Congreso.

El legislador cartista dijo que Juno S.A. “no tiene ningún acuerdo para ser cosignatario de nadie” y argumentó que, si lo hubiera tenido, no habría “pecado” porque la empresa no habría podido saber entonces que años después se vincularía a sus socios argentinos con el envenenamiento con fentanilo.

“No tiene ni pies ni cabeza”

“Me acusan de que no leí la bola de cristal”, subrayó. “No tiene ni pie ni cabeza lo que armaron, probablemente porque soy muy cercano a (el expresidente Horacio) Cartes y no quieren que sea embajador en EE.UU.”.

Finalmente, acusó a los legisladores de la oposición de ser “voceros y títeres de ABC”.

Lea más: Investigada por “fentanilo mortal” cuenta con una filial en nuestro país

El senador Leite alega que solo fue accionista de Juno S.A. durante dos meses en 2023, aunque no mencionó sus acciones en su declaración jurada de bienes.

Los equipos para el laboratorio de HBL Pharma –ubicado en Ciudad del Este– ingresaron al país cuando Leite aún figuraba en la nómina de accionistas de Juno S.A.