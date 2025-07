Procuraduría cuestiona acción de inconstitucionalidad contra Servicio Civil

La Municipalidad de San Lorenzo, a cargo del intendente Felipe Salomón (ANR-HC), presentó, ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), una acción de inconstitucionalidad contra la Ley Nº 7445/2025 “De Carrera del Servicio Civil”, promulgada en enero pasado.

La Comuna solicita que, como medida cautelar, se deje sin efecto esta normativa en su Municipalidad.

Como argumento, la institución sostiene que la ley del Servicio Civil le quita autonomía, impidiendo que se tomen algunas atribuciones, como por ejemplo los nombramientos a cargos de confianza.

“Es un argumento muy en sentido contrario a lo que pretende la ley, a lo que se establece en todos los países avanzados que es justamente limitar los cargos de confianza porque, si no, no puede haber una carrera del servicio civil, no puede prosperar, no va a tener un horizonte de cómo va a crecer con el tiempo, no hay estabilidad jurídica, no hay memoria institucional, no se premian a los mejores y no son los mejores los que prestan en el servicio. Por ende, tampoco se puede garantizar un buen servicio público”, mencionó el procurador Marco Aurelio González.

Ley permite cuatro cargos de confianza

Recordó que la nueva normativa permite el nombramiento de cuatro cargos de confianza, que son los de directores de gabinete, jurídico, general de administración y finanzas, así como el de secretario general.

El resto de los funcionarios, remarcó, deben ingresar a través de los concursos públicos, que cada institución -en este caso, la Comuna sanlorenzana- podrá reglamentar.

“Además de esos cuatro cargos de confianza y los tres de asesor -que también son de confianza- que tiene para él y cada concejal, él (Salomón) debería justificar por qué necesita más cargos de confianza y por qué en esos otros necesita a gente de su entorno y no gente capaz a la que se le premia por el mérito. Esa debería la discusión”, refirió.

Apuntó, asimismo, que “no entiendo por qué sería inconstitucional que la ley limite a cuatro los cargos de confianza y establezca que los demás sean un premio al esfuerzo, al mérito y la capacidad”.

Autonomía no es actuar sin límites

González refirió que la Corte ya aclaró que se puede aplicar una normativa regulatoria a instituciones que gozan de autonomía, como -por ejemplo- las municipalidades o la Universidad Nacional de Asunción (UNA).

“Autonomía no es inmunidad para manejar sin posibilidad que el legislador le limite algo. Todas las instituciones se rigen por el Código Civil y eso no mata la autonomía”, destacó.

El procurador señaló que hasta el momento solamente están en conocimiento de la presentación de tres acciones de inconstitucionalidad contra la ley del Servicio Civil, de las siete que fueron reportadas a ABC desde la Corte.

Indicó que de oficio actuarán y solicitarán ante la CSJ ser parte de los litigios sobre las acciones planteadas contra dicha normativa.

No descartan ataque masivo de instituciones

El titular de la Procuraduría General de la República también refirió que no descartan que haya una serie de instituciones que ataquen la normativa para que esta no sea aplicada, tal como se dio con su predecesora Ley de la Función Pública.

En ese sentido, resaltó que “esperamos que actúen las instituciones”, haciendo alusión que la Corte.