Cartismo “manda a dormir” al cambio de horario

La Cámara de Diputados mandó al “freezer” la iniciativa, pese a que el proyectista, diputado colorado oficialista Édgar Olmedo con respaldo de opositores insistieron en el tratamiento en 15 días del proyecto de ley que “establece el horario oficial en la República del Paraguay y deroga la Ley Nº 7354/2024” que fijó el horario de verano (GMT-3) como único en nuestro país.

Lea más: Cambio de horario se frena en Cámara de Diputados

Esto se podría considerar un rechazo tácito, ya que al no fijar fecha para su próximo tratamiento se entiende como un cajoneo, sumado al hecho de que en Senado, los cartistas encabezados por el presidente del Congreso, el cartista Basilio “Bachi” Núñez rechazaron rotundamente volver al cambio de hora.

El vicelíder de bancada de Honor Colorado, diputado Miguel Del Puerto fue el encargado de solicitar el aplazamiento sine die, con el argumento de que “es un proyecto de ley que genera mucho debate y sigue generando debate sobre su implicancia y tenemos dictamen solo de una comisión” y queremos tener un consenso.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Olmedo pidió que se trate en 15 días, pero perdió en la votación. Por su parte, la diputada Rocío Vallejo (Partido patria Querida) dijo que el problema de la falta de luz diurna en las primeras horas del día es un problema real y deben buscar soluciones integrales.

“Más que el tratamiento de este proyecto se tendría que ver es el tema del horario escalonado, una cosa no va sin la otra, tanto si rechazamos o aprobamos, y realmente esto se siente en el interior, los niños se quedan de noche en la escuela, las 7:00 es de madrugada, o sea, no sale el sol y todo el funcionariado público entra a las 7:00 y sus niños no tienen con quién quedarse antes de las 7:00″, dijo pidiendo una solución integral con el horario escalonado.

El diputado y médico Guillermo Rodríguez (YoCreo) pidió no tener temor a recular, ya que, según dijo, esto tiene implicancias físicas y mentales sobre todo en los niños.

“Al igual que muchos, esta medida la tomamos con las mejores de la intenciones pensando que podía de alguna manera beneficiar (...), pero a lo mejor no dimensionamos lo que está ocurriendo en este tiempo, y me refiero a que innegablemente estamos alterando el ciclo circadiano (de sueño) de nuestros niños pequeños”, sostuvo.

Ante ello, el médico sugirió que “lo que deberíamos hacer es rectificarnos en nuestro error” y que las consecuencias lo vamos a evidenciar en un par de años “alteraciones cognitivas” (trastornos de ansiedad, déficit de atención, trastorno en la socialización) en niños y adolescentes, porque se están despertando “por decreto”.

El diputado Carlos Pereira Rieve (PLRA, PL), por su parte, apeló al argumento de la seguridad para pedir la vuelta del cambio de hora, sobre todo el interior y que para más se opongan a revertir la situación por un “capricho”.

“No se si muchos no accedieron al informe del Ministerio del Interior donde dice que aumentaron las cuestiones de riesgo y la delincuencia por las cuestiones de horario de ingreso a clases en horario nocturno”, afirmó el diputado itapuense, Pereira

El diputado Pastor Vera Bejarano (PLRA, A) también a favor del retorno del cambio de hora, pidió no alargar la definición y decantarse en todo caso por una u otra opción.

Por parte de la disidencia colorada, el diputado Mauricio Espínola (ANR, Fuerza Republica) también dijo que no afecta solo al interior, ya que en área metropolitana, “con las condiciones de transporte público que tenemos, en caso de que exista una lluvia torrencial tiene que despertarse a las 4:00, a las 4:30 salir a esperar colectivo, aproximadamente a las 5:30 y hoy las 7:30 todavía es oscuro”.

Pidió enseñarle a la Cämara Alta cómo se trabaja con “sensibilidad social”.