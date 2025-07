Piden a juez negar la desestimación y que continúe la investigación a Cartes

Arnaldo Giuzzio presentó el pedido en calidad de denunciante, “condición incrustrada por el propio Ministerio Público”, señala el escrito. Indica que los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Verónica Mayor y Fernando Meyer solicitaron la desestimación de la denuncia presentada contra el expresidente Horacio Cartes sobre conductas que podrían constituir hechos punibles de lavado de activos, enriquecimiento ilícito en la función pública, contrabando y asociación criminal.

Según Giuzzio, la denuncia presentada se basó en hechos y documentos públicos que ponían de manifiesto graves irregularidades en el comportamiento financiero, tributario y patrimonial del actual titular del Partido Colorado.

“La misma fue deducida el 26 de enero de 2022 ante la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) conforme al artículo 28 de su ley de creación N° 1015/1997, a efectos de que esta institución especializada active su protocolo de investigación financiera a nivel nacional e internacional, y, en su caso, ponga el resultado de su labor a conocimiento del Ministerio Público” (sic), dice la presentación.

No obstante, de acuerdo a la solicitud de Giuzzio, la Fiscalía ignoró los insumos técnicos proveídos por la Seprelad, “los cuales, si fuesen tomados en serio podrían constituir la base para edificar una verdadera teoría investigativa” (sic), agrega.

“En su requerimiento, la Fiscalía sostiene que no se hallaron elementos de convicción suficientes para avanzar con una imputación o apertura formal del proceso penal, basándose en informes administrativos, declaraciones juradas y el informe de correspondencia patrimonial elaborado por el Contraloría General de la República”, señala el exministro del Interior.

Entre los fundamentos para el pedido, Arnaldo Giuzzio enumeró cuatro puntos específicos.

En el primero hace referencia a una evaluación errónea y sesgada de la prueba recolectada, análisis poco riguroso de los tipos penales vinculados a delitos económicos, fiscalizaciones de la entonces SET (Subsecretaría de Estado de Tributación) a clientes de Tabesa (Tabacalera del Este SA) y la violación del principio de objetividad y legalidad.

Sin diligencias en denuncia contra Horacio Cartes

La presentación en varios de los puntos hace énfasis en la falta de diligencias, como para esclarecer con los “clientes o prestatarios” la situación los préstamos otorgados por Cartes. Es decir, verificar por ejemplo si los mismos son reflejados en los balances de las empresas y qué efectos tienen en los estados financieros, indica el documento.

Otro punto citado es que el Ministerio Público nunca profundizó en la operativa de Tabesa ni con sus clientes ni con la modalidad de pago (mayormente efectivo) ni verificó si tenían cuentas corrientes o efectivamente si las transacciones eran reales.

“Tomaron como descargo los informes presentados por la DNIT donde se practicaron Fiscalizaciones a los clientes de TABESA y NO A TABESA. En esos informes se encontraron diversas inconsistencias, principalmente diferencias entre montos de venta por parte de TABESA y de compra por parte de los clientes, sobre los que la DNIT resolvió aplicar sanciones administrativas a estos últimos, lo cual NO SIGNIFICA que la tesis expuesta en la denuncia pueda ser desestimada pues este resultado de la auditoría no es determinante sino más bien una demostración de que debía realizarse un análisis general del todo, que no se hizo” (sic), agrega el documento.

Investigación hecha a medida

“El presente pedido de desestimación es el resultado de una investigación hecha a medida. Estamos ante, ni más ni menos, una especie de divinización institucional de la actividad financiera del señor Horacio Cartes” (sic), concluye la presentación del exministro Arnaldo Giuzzio.

Agrega que de la desestimación se desprende que existen líneas de investigación no exploradas. “No solo el país, sino el mundo, es testigo del funcionamiento de la operación de tabacalera ilegal y de sus múltiples intersecciones y ramificaciones. Esta investigación constituye un intento de camuflar un conjunto de actividades delictivas” (sic), señala