Senado da acuerdo al cuestionado Leite para embajador en EE.UU.

Con 32 votos a favor, tres en contra y una abstención, la Cámara Alta otorgó el acuerdo constitucional para el senador colorado cartista Gustavo Leite, para el cargo de embajador paraguayo en Estados Unidos de América (EE.UU.).

Como estaba previsto, el Senado dio el acuerdo constitucional para el propuesto por el Poder Ejecutivo para el cargo diplomático en Washington DC, sede vacante desde enero pasado ante el término de misión del embajador José Antonio dos Santos Bedoya (diplomático de carrera).

“Es un lujo para el Paraguay ante una potencia”, dijo el titular de la Comisión de Relaciones Exteriores, el colorado cartista Antonio Barrios, sobre la postulación de Leite.

Señaló que el candidato a embajador informó en su plan de trabajo que se abocará a atracción de inversiones, la balanza comercial, los vuelos directos, infraestructura, salud y becas para estudiar en EE.UU.

Barrios dijo que el propuesto cuenta con la experiencia como diplomático porque ejerció funciones ante la representación paraguaya ante la Comunidad Europea en Bélgica.

Filizzola mencionó caso fentanilo

El senador Rafael Filizzola (PDP) afirmó que no pone en tela de juicio la capacidad y formación de Leite para el cargo de embajador en Estados Unidos. Pero adelantó su voto en contra.

Señaló que la nominación desde del punto legal no tiene objeción. Sin embargo, indicó que el Ejecutivo debió enviar un embajador de carrera ante la administración de Donald Trump.

Sobre la agenda, sobre las prioridades del nuevo embajador en EE.UU. Filizzola señaló que es de público conocimiento que el presidente de la ANR, Horacio Cartes tiene interés en EE.UU. y citó la sanción financiera y la declaración de “significativamente corrupto” impuesta por el país del norte contra el expresidente de la República.

Indicó que el Gobierno de Santiago Peña hizo esfuerzos para levantar la sanción. El legislador opositor se preguntó qué va primar para Leite: ¿la agenda del país o la particular, que es la del líder el Partido Colorado?.

Luego, Filizzola mencionó el caso del fentanilo mortal. Dijo que según publicaciones periodísticas, el senador Leite asesoró a este grupo empresarial investigado en la Argentina. “Cuando se instala en Ciudad del Este, con millonaria inversión, Juno SA. empresa (en) que estaba como accionista, Leite no presentó en su declaración jurada. El tema fentanilo es sensible en Estados Unidos”, expresó el parlamentaria cartista.

El matutino argentino La Nación reveló semanas atrás que el argentino Ariel García Furfaro tenía intenciones de montar un nuevo laboratorio farmacéutico en la Triple Frontera, específicamente en Ciudad del Este. El empresario es dueño del laboratorio HLB Pharma. Esta última compañía está siendo investigada en el vecino país por la producción de fentanilo contaminado, que habría causado la muerte de al menos 53 personas además de 76 intoxicaciones.

Los equipos ingresaron en la zona franca Global del Paraguay, donde estaban consignadas a Juno SA. Esta última tenía hasta el 14 de junio de 2023 como socio al senador cartista Gustavo Leite. Lo cierto es que los primeros equipamientos, cuya propiedad se le adjudicó a Alfarma SRL, llegaron cuando el legislador era parte de la depositaria.

Al culminar la exposición de Leite, el senador Líder Amarilla (PLRA) pidió el cierre de debate. Sin embargo, el titular del Senado, el colorado cartista Basilio Núñez otorgó unos minutos a los senadores que querían dar unas palabras de despedida a Leite, quien pedirá permiso.

El senador Natalicio Chase dijo que respaldan la nominación, y que no es un improvisado.

Por su parte, el senador liberocartista Dionisio Amarilla no ahorró elogios a Leite. Dijo que el legislador cartista “no solo representará al Ejecutivo sino al Congreso”.

Leite calificó de disparate su vínculo con fentanilo

Leite también expresó unas palabras de despedida ante sus colegas. Dijo que tratará de no defraudar la confianza. Sobre el caso fentanilo mortal, reiteró que no tuvo vínculos. Aseguró que no es farmacéutico ni fue accionista de HLB Pharma.

“No podemos regirnos por chismes. No pude expresarme. No me llamaron ni La Nación de Argentina ni ABC. Ellos faltaron a la ética. Quiero me muestren los documentos, que muestren mi vínculo”, manifestó el senador cartista.

Seguidamente, el flamante embajador en EE.UU. afirmó que “si vamos a jugar a los disparates de los medios de comunicación no merecemos estar acá”.

Senado da permiso y se prepara Noria

La Cámara de Senadores aprobó el permiso para el senador Leite para asumir el cargo de embajador en Washington DC. La movida diplomática beneficia al senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna, hijo del exsenador cartista Juan Carlos “Calé” Galaverna e integrante del Comando Honor Colorado. Otro beneficiado será el exgobernador de Canindeyú, Alfonso Noria, cuarto senador suplente de la ANR.

La movida da estabilidad en su curul a Galaverna (h), atendiendo que el siguiente en la lista de suplentes de la ANR es Noria. Fuentes cercanas señalaron que Noria prometió a Peña su retorno al cartismo.

El exgobernador militó años atrás en Honor Colorado, siendo ahijado de la diputada Cristina Villalba, legisladora desde 2013, quien es conocida como “La Madrina”. Noria era cercano al equipo del entonces intendente de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques, quien cumple en Tacumbú una condena total de 39 años por el asesinato de Pablo Medina, corresponsal de ABC, acaecido en octubre de 2014.

