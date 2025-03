Senador cartista Gustavo Leite pide que se cancele la licitación de Itaipú para pupitres chinos

En relación al aparente amaño para beneficiar a la empresa “china” Kamamya SA (Qin Yi América SA) con un contrato de Itaipú Binacional, a cargo del director general paraguayo Justo “Lucho” Zacarías Irún, por casi US$ 32 millones para la compra de pupitres para instituciones educativas del Estado, el senador Gustavo Leite (ANR-HC) cuestionó ayer la licitación del Gobierno de Santiago Peña (ANR-HC) para el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

“Estamos hablando de pupitres, es lo más simple la fabricación. Es una pena que no se hizo la licitación solamente para empresas paraguayas. Si me preguntara, le diría al Presidente (Peña) que haga un giro de autoridad, deja sin efecto la licitación, que tiene olor por todos lados, y haga una nueva licitación para empresas paraguayas. Sabemos que pueden hacer lindos pupitres también. Nuestra plata es, ¿por qué vamos a darles a los chinos? Si sabemos hacer, si hay en Paraguay, y encima será mucho más barato”, expresó el legislador cartista.

Recordó que la semana pasada dijo que “es una pena que no se hizo la licitación para empresas paraguayas”. “Ahora nos enteramos de que Itaipú termina pagando US$ 94 y hace poco una gobernación lo entregó por G. 170.000″, criticó.

Agregó: “No sé si el gabinete estableció esta prioridad, porque se pasan la pelota entre todos. Itaipú puede decirle al MEC que haga la licitación e Itaipú paga. Por la plata que se adjudicó, se pueden hacer 1 millón de pupitres. Ya corrió mucha agua turbia bajo el puente y para mí es que debe primar la transparencia. Debe primar el sentido común. No podemos regalarles a otros lo que se puede hacer acá”, aseveró el legislador.

Leite cuestiona comunicación del Ejecutivo

En otro momento, el senador Gustavo Leite cuestionó el sistema de comunicación del Ejecutivo, que está a cargo de Gustavo Villate, ministro del Mitic.

“Si me preguntas a mí ¿qué es lo más importante? Es el dinamismo económico, es el empleo. Hay todo un tema de que si la comunicación funciona o no. La comunicación no es hacer 500 tuis al día (sic) la comunicación es que la gente (converse) en los asaditos, diga que mi hija que no tenía trabajo, ahora consiguió trabajo. Porque si le decís a la gente que está mejor y no siente, no sirve la comunicación”, criticó.

Seguidamente, Leite dijo que le diría al presidente Peña que elimine la burocracia que interpone el despegue del país. Citó, por ejemplo, que la Patrulla Caminera “no cobre multas a extranjeros” o “que los proveedores del Estado digan que no se cobran coimas”.