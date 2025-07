Cuestionado senador suplente cartista se prepara para asumir en reemplazo de Gustavo Leite

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores resolvió incluir al inicio de la sesión ordinaria del miércoles, prevista para las 9:00, el juramento del cuarto senador suplente de la ANR, Alfonso Noria Duarte, en reemplazo del senador con permiso Gustavo Leite (ANR, HC).

La semana pasada, con 32 votos a favor, 3 en contra y 1 abstención, la Cámara Alta otorgó el acuerdo constitucional para el senador Leite, para el cargo de embajador paraguayo en Estados Unidos de América (EE.UU.).

El cargo diplomático en Washington DC estaba vacante desde enero pasado ante el término de misión del embajador José Antonio dos Santos Bedoya (diplomático de carrera).

La movida diplomática reasegura al senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (h) en su banca, teniendo en cuenta que el siguiente en la lista de suplentes de la ANR es Noria.

El exgobernador militó años atrás en Honor Colorado, siendo ahijado político de la diputada Cristina Villalba, legisladora desde 2013, quien es conocida como “La Madrina”.

Noria era cercano al equipo del entonces intendente de Ypejhú, Vilmar Acosta Marques, quien cumple en Tacumbú una condena total de 39 años por el asesinato del periodista Pablo Medina, corresponsal de ABC y de la joven Antonia Almada, quien lo acomaña en el momento del crimen, acaecido en octubre de 2014.

El Gobierno de Santiago Peña nominó al senador Leite para embajador en EE.UU. El legislador cumplirá así misión en el país que sancionó a Horacio Cartes (HC), actual presidente de la Junta de Gobierno de la ANR y lo designó como ‘significativamente corrupto’.

Leite está salpicado por el caso fentanilo mortal, ya que fue asesor para la instalación en Paraguay de la empresa vinculada a la fabricación del fármaco en la Argentina. El senador, antes de la aprobación de su acuerdo, calificó el caso de disparate el caso y aseguró que no pudo dar su versión.

“No podemos regirnos por chismes. No pude expresarme. No me llamaron ni La Nación de Argentina ni ABC. Ellos faltaron a la ética. Quiero que me muestren los documentos, que muestren mi vínculo”, manifestó el senador cartista intentando desmarcarse del caso. Sin embargo, nuestro diario buscó contactar con él para tener su versión, pero el mismo prefirió no responder a los mensajes que se le remitieron.