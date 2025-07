Esto dicen dos senadores opositores sobre designación de Leite

Rafael Filizzola, senador por el Partido Demócrata Progresista (PDP), no cuestionó la capacidad, formación e ilustración de Gustavo Leite, quien juró hoy como embajador de Paraguay ante los Estados Unidos de América, pero hizo tres observaciones al senador con permiso.

“Desde mi punto de vista hubiera sido preferible dentro del contexto de una política exterior recíproca con Estados Unidos que, suele enviar, por lo menos las últimas ocasiones, ha enviado a embajadores de carrera, que nosotros también enviemos un embajador de carrera”, sostuvo.

Recordó que el Presidente de la República tiene la potestad constitucional de enviar embajadores políticos, lo que en algunos casos se justifica, pero en otros no, lo que hace que no tenga objeciones legales.

“La segunda observación que tengo que hacer se refiere a la agenda y las prioridades que eventualmente pueden llegar a motivar a una persona como el senador Leite, que está muy estrechamente vinculado a la militancia política, pero particularmente a la militancia política dentro de una facción del partido de gobierno. Sabemos que el presidente del Partido Colorado tiene intereses en Estados Unidos, particularmente ha sido objeto de sanciones por parte del Gobierno de Estados Unidos y entendemos que el Gobierno ha hecho esfuerzos importantes por revertir esa situación”, detalló.

Cuestionamientos a designación de Leite

Filizzola agregó que dentro de esta preocupación respecto a la postura de Leite respecto a las decisiones del Departamento de Estado de Estados Unidos, es sobre cuál va a ser la agenda que va a primar dentro de sus prioridades.

“La agenda del país o la agenda particular, la agenda del líder del Partido Colorado. ¿Qué concesiones está dispuesto a hacer el gobierno paraguayo al gobierno de Estados Unidos si es que aún resta alguna concesión que hacer para resolver esta situación que afecta al presidente del Partido Colorado?”, refirió.

El tercer elemento y que para Filizzola sí es determinante para votar en contra de la designación de Leite, es sobre el problema vinculado a la farmacéutica HLB con la cual el senador Leite tuvo algún tipo de vinculación y que está relacionada con el problema del fentanilo contaminado en la Argentina que causó 80 personas afectadas en su salud y 52 muertes.

“Según la información a la que tuve acceso a través de los medios de comunicación, esta farmacéutica argentina se instaló en Paraguay con otro nombre en el 2008, posteriormente se cambió de nombre, pasó a denominarse HLB igual que en la Argentina, pero farmacéutica paraguaya. Entre los accionistas está un abogado que es hermano de uno de los abogados del expresidente Cartes y están los mismos accionistas de la farmacéutica HLB Argentina, que es que tiene un pasado bastante particular”, expresó.

Desaparición de Fentanilo

Filizzola recordó que estas empresas fueron sancionadas, lo que motivó a cambiar de nombre, pero siempre eran los mismos accionistas, además de un caso de una misteriosa desaparición de unos 5 kg de citrato de fentanilo.

“El senador Leite señaló que él había asesorado a este grupo empresarial. Pero según información pública, no solamente esto se limitó a un asesoramiento porque cuando se instalan en Ciudad del Este o inician un proceso de instalación en Ciudad del Este, donde hicieron una millonaria inversión en equipamientos médicos, la empresa consignataria de esa inversión y de esas máquinas fue Juno S. A., empresa a la cual estuvo vinculado como accionista nuestro colega”, destacó.

Rememoró que la propiedad de Leite de esa empresa no se presentó en su declaración jurada de bienes. Repitió que si bien esto no descalifica a Leite, cree que no resulta prudente enviar a una persona vinculada a un caso relacionado con el fentanilo, tema sensible en Estados Unidos.

“El tema del fentanilo es un tema altamente sensible en Estados Unidos, ha causado centenares de miles de muertes más del doble o el triple de las muertes que ha causado el consumo la sobredosis de cocaína, por ejemplo, la adicción a la cocaína”, mencionó y sostuvo que no se debe apurar la designación de un nuevo embajador ante Estados Unidos.

Nakayama a favor

El senador independiente, Eduardo Nakayama, votó a favor de la designación de Gustavo Leite, a quien consideró apto para ocupar el cargo, pese a las diferencias políticas.

“Tengo profundas diferencias ideológicas y políticas con él, pero creo que es una persona preparada; vivió y se formó en USA y conoce bien la dinámica de Washington. Como funcionario técnico, desde el MIC (época de Cubas) y luego como ministro, conoce las potencialidades de nuestro país para presentarlas a los estadounidenses y como actor del sector privado, en su momento, también fue protagonista de PRO PARAGUAY”, sostuvo.

Agregó que como integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, su posición es la de acompañar casi siempre las designaciones del Ejecutivo, ya que por Constitución Nacional, el Presidente de la República y el Canciller Nacional son quienes dirigen la política exterior.

“Mi oposición se ha dado solo contra dos designaciones: Baiardi para Colombia, por los muchos antecedentes que tiene, y Filartiga para Taiwán, por su pasado stronista. En el caso de Leite, yo puedo cuestionarlo y lo hago por sus posiciones políticas e ideológicas, pero no por su preparación o antecedentes, que no posee”, concluyó.