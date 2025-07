“Falta muchísimo en Salud”, reconoce Peña en inauguración del Gran Hospital del Sur

La mañana de este viernes se realizó la habilitación oficial del nuevo Hospital General de Itapúa (HGI). El evento contó con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña; la primera dama, Leticia Ocampos; el vicepresidente, Pedro Alliana; así como de la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), ingeniera Claudia Centurión, y la ministra de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), María Teresa Barán Wasilchuk.

La comitiva del Poder Ejecutivo encabezó el acto protocolar de habilitación del moderno centro hospitalario que lleva el nombre del ciudadano encarnaceno Ladislao Hrisuk Szuljew, cuya familia donó el inmueble de 50 hectáreas en las que se edificó el HGI.

Durante su extenso discurso, Peña admitió sobre las grandes carencias del sistema de salud. Explicó que la inauguración de este hospital es un paso más para mejorar la salud del más necesitado.

También enfatizó en que otros grandes hospitales fueron construidos con cooperación internacional, y que en el caso del Gran Hospital del Sur, significó un gran compromiso e inversión de parte del Gobierno. Explicó que ese es el enfoque que quiere para el Paraguay.

“En salud no podemos negar; no estamos en el mejor momento, nos falta muchísimo” indicó el presidente, pero concluyó que “no rehusamos al desafío”, manifestó.

Peña dijo: “yo les aseguro que el Paraguay va a ser, en no mucho tiempo, el país más desarrollado de América Latina”. No obstante pidió “paz” a lo que explicó que “paz no es acallar las críticas, sino por qué podamos encontrar en nuestras diferencias las coincidencias”, indicó.

Sus viajes

También recordó que es constantemente criticado por sus cuantiosos viajes al exterior, a lo que se excusó que valió la pena, con el ejemplo del arribo de vuelos comerciales de la compañía Argentina Flybondi, que anunció el futuro itinerario Buenos Aires a Encarnación.

Inversión en Salud

El presidente anunció que se está realizando el diseño del nuevo Hospital de Itauguá, en alianza con el Hospital Israelita Albert Einstein, que se encuentra en São Paulo, Brasil, específicamente en el distrito de Morumbi.

Resaltó las inversiones que realizará el Gobierno para que se desarrollen los próximos hospitales, entre los que mencionó el futuro Hospital General de Concepción, Hospital General del Este y el Hospital General del Chaco.

También se refirió a lo que será el futuro Hospital General de Asunción, a lo que explicó que la capital no cuenta con un centro de referencia como con el que cuenta actualmente la ciudad de Encarnación.

“El dinero sin compromiso, sin trabajo y dedicación no sirve de nada”, dijo. Para peña es necesario el compromiso que según él, hoy se cuenta en las binacionales, por ejemplo.

Obras continuarán

El área de albergues tiene un avance estructural del 90 % y restarían obras complementarias para culminar el compromiso con el Consorcio Hospitalario del Sur, adjudicatario de este megaproyecto. Estiman que para finales de agosto se concluiría la avenida de acceso, si el clima acompaña.

Entretanto, la conectividad entre el HGI y su empalme con la ruta PY06 está asegurada por la mitad de la avenida terminada. Esto representa un avance del 80 % en las obras, a falta de la culminación de casi un kilómetro de la duplicación de esta avenida, como está estipulado en el proyecto.

La decisión del Gobierno de acelerar la inauguración del hospital presumiblemente se debe a la próxima realización, en el departamento de Itapúa, del Campeonato Mundial de Rally entre el 28 y el 31 de agosto, teniendo en cuenta que uno de los requerimientos de la organización del evento automovilístico es que la zona tenga un hospital de alta complejidad.

El mandatario, autoridades nacionales y departamentales realizaron un recorrido por las modernas instalaciones. A partir de la fecha, el Gran Hospital del Sur se convierte en el centro asistencial de la región, con un área de cobertura de más de 1.000.000 de personas en los departamentos del sur.

Cuenta con 160 camas de internación, 70 camas en urgencias, 72 camas de terapia intensiva, 58 consultorios, 9 quirófanos, 18 sillones de quimioterapia y 20 unidades de diálisis.

Según el propio Peña, este será el nuevo hospital más grande y mejor equipado del país, con más de 40.000 m² de construcción en su obra civil. No obstante, aclaró que todavía no es una inauguración oficial, porque las obras complementarias, como el acceso vial, todavía no están culminadas.

El Gran Hospital del Sur

La obra fue aprobada, adjudicada e iniciada durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, en 2021. Representa una inversión de G. 275.493.027.119, adjudicada al Consorcio Hospitalario del Sur y EISA, representado legalmente por Luis Gulino y Marcial Manuel López Cano, este último, extitular de la Essap (2002-2008).

El Consorcio Hospitalario del Sur, representado legalmente por Luis Gulino y Marcial Manuel López Cano, este último, extitular de la Essap (2002-2008). está compuesto por la Sociedad Constructora del Chaco S.A., representada por Marcial Manuel López Cano y Luis María Gulino Canese; la Constructora Díaz Martínez, representada por el ingeniero Ricardo Díaz Martínez; ASCENT S.A., anteriormente conocida como Barrail y Hermanos S.A., representada por Juan Esteban Carrón, Sebastián Cabello y Juan Carlos Ruggeri; y Estructura Ingeniería S.A. (EISA), de Alberto Palumbo.