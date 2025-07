Senadores opositores advierten que la clase media tampoco puede comprar carne

La senadora Yolanda Paredes lamentó que los productores ganaderos se arrodillen a lo que decidan los frigoríficos y urgió convocar a audiencias a representantes de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), de las industrias, a la Comisión Nacional de la Competencia de Paraguay (Conacom); de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) y de los supermercadistas.

Lea más: Precio de la carne: Peña se distancia del discurso de Pettengill y habla de generar más “oferta”

Líder Amarilla (PLRA) repudió que los aliados de los frigoríficos hablen de defender la “libre competencia” y el “libre mercado”, o que digan que el Estado no puede ser intervencionista.

Subrayó que el Estado sí puede intervenir en caso de abusos o peligro para la población. Planteó una ley que limite el porcentaje de carne que salga del país.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Salyn Buzarquis (PLRA) sostuvo que en Paraguay ocurre un oligopsonio, es decir, que hay pocos compradores (frigoríficos) para muchos vendedores (productores). Propuso al presidente Santiago Peña imitar la llamada Ley de la Carne aplicada con éxito en Uruguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Colym Soroka (ANR) afirmó que el productor ganadero es el que menos gana en el proceso; dijo que sus colegas no le dan importancia a la crisis porque se alimentan de “mariscos y salmón” o porque reciben llamadas para que no se toque el negocio.

Lea más: Pettengill y la carne “premium”: “No podemos ofrecer solo puchero”, dice Bachi

Dijo que los frigoríficos son una logia privada de 15 empresas que acuerdan entre ellas cuánto pagar a los productores.

Ignacio Iramain (Ind) dijo que no se puede defender una libre competencia cuando los frigoríficos acuerdan precios.

“Que no me vengan acá los imitadores de Milei”, dijo Ever Villalba (PLRA). Recordó que el Estado interviene en el precio del pasaje, del combustible, del salario mínimo y otros.