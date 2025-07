Video: Miguel Martínez se disculpa con los “colorratas” y cartistas mantienen amenaza en su contra

Sobre la cabeza del diputado Miguel Martínez pende la amenaza de suspensión, y ni siquiera se descarta su expulsión del cargo (ya que paradójicamente se necesitan menos votos -pero mayor descaro- para ello). El motivo es haber llamado en la sesión pasada de manera innominada “colorratas” a los legisladores, ante lo cual los cartistas fueron los que se pusieron el sayo.

“Como libertario, que no tiene la verdad única ni es una persona infalible, pido humildemente disculpas a los amigos que se sintieron ofendidos en mi alocución de la vez pasada. Incluso quise hacer esto en la misma sesión en su momento, pero se levantó”, sostuvo Martínez ante el pleno.

El diputado Martínez afirmó que sus expresiones fueron “así como el que usa gorra de lana, con la ‘cabeza caliente’” en medio del encendido debate de su proyecto que pretendía eliminar los cobros compulsivos al ciudadano por parte de la oenegé cartista Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI).

“Yo agarro en serio este trabajo y procuro defender a nuestros compatriotas que creo que se le está perjudicando y sobre todo por eso planteé este proyecto tan interesante”, acotó.

Insistió en sus disculpas, comprometiéndose a “ir mejorando nuestra participación y también en nuestra propuesta de favorecer al pueblo trabajador e incansable que lucha para vivir”.

“Espada de Damocles”

Desde ayer fueron en escaladas las amenazas contra Martínez, planteándose -informalmente- primero su suspensión por 30 o 60 días en virtud al artículo 190 de la Constitución por supuesta “inconducta”, aunque esta mañana también ya se habló de su posible “pérdida de investidura”.

Esto ya que paradójicamente para suspenderlo se necesita mayoría absoluta (53 votos en caso de estar los 80 presentes), y para echarlo, como no está reglamentado en la Constitución, podrían hacerlo hasta con mayoría simple (la mitad más 1 de los presentes, es decir, 41 votos en el peor de los casos).

“Hay un planteamiento de algunos colegas de la bancada (de Honor Colorado) de poder sancionarle, pero hay que entender también de que nosotros como colorados, no solamente le hemos sancionado un compañero como Yamil (Esgaib), sino que también en su momento, por justificar razones, hemos votado la destitución de otro colega colorado que es (Orlando) Arévalo", dijo el vicepresidente primero -en ejercicio de la presidencia- Hugo Meza (ANR, B - oficialista).

Se le insistió no obstante si el planteamiento sería suspenderlo o echarlo de la Cámara, ante lo cual no descartó ninguna de las posibilidades, diciendo: “Y no quiero descartar porque hay que escucharle a todos los compañeros acá que es un colegiado”.

Los argumentos no obstante son sumamente pobres y hasta rastreros, en el caso de querer echarlo, ya que incluso podrían plantear quitarlo porque estuvo ausente casi dos meses, pero tras estar al borde de la muerte al sufrir serias complicaciones cardiacas.

“Acá hay una reiteración de muchas de las conductas que él ha tenido y que él reconoce públicamente algunos exabruptos que él tuvo en este tiempo y hay que también entender de que él estuvo con una licencia donde varios los compañeros entendimos por solidaridad casi seis meses estuvo fuera de la banca", dijo Meza.

Al mismo se le consultó si el planteamiento de la sanción implica además “ponerse el sayo” como “colorratas”, ante lo cual se limitó a decir: “Yo por lo menos no me pongo el sayo y varios de los compañeros, no”.