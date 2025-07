Propuesta del suegro del hermano de Santi Peña era una de las más altas

El portal web de Contrataciones del Gobierno de Taiwán presenta un pequeño resumen –sin documentación adjunta visible– de la licitación que se realizó para la construcción de la sede propia de la Universidad Politécnica Taiwán Paraguay (UPTP). Según la página –en idioma chino–, el “postor” premiado efectivamente fue Gómez Abente SA, representada por Santiago Pedro Gómez Zelada Grassi.

La mencionada empresa resultó adjudicada con su propuesta de 581.298.332 yuanes, alrededor de US$ 17.776.707, es decir, casi 18 millones de dólares (588.600.000 yuanes) de presupuesto previsto.

No obstante, el monto presentado por la compañía del suegro de Manuel Peña Palacios –hermano del presidente de la República, Santiago Peña– está entre las cinco más onerosas de las nueve participantes, de acuerdo con los datos publicados por Taiwán.

El precio más elevado lo entregó la empresa Implenia SA, cuyos representantes son Diego Bentel, Santiago Sapena y Tatiana Mikelj, con 635.973.308 yuanes, alrededor de US$ 19.448.725.

Le siguen (ver cuadro con detalles): Tecinci, con 588.436.500 yuanes (US$ 17.995.000); Salum & Wenz SA, con 586.324.180 yuanes (US$ 17.930.403) y Consorcio TBI, con 586.086.929 yuanes (US$ 17.923.147).

Con respecto a la oferta más baja de los nueve participantes estaba la empresa Aponte Latorre SA, representada por Carlos Latorre y Osvaldo Aponte, con 539.079.070 yuanes (US$ 16.485.598). Este precio representaba unos 1,5 millones de dólares menos, atendiendo el presupuesto previsto. El otro monto bajo fue de la Sociedad Constructora Chaco SA, con 546.090.054 yuanes (US$ 16.700.000).

El cuadro de resumen detalla que la empresa con la oferta más baja estuvo entre las cuatro clasificadas para ser adjudicadas. Sin embargo, no ganó porque –según dice– su puntuación total promedio fue inferior al estándar de 70 puntos. Logró 63.16, según el portal web.

Con relación a las otras dos clasificadas (Salum & Wenz SA y Tecinci) y que tampoco ganaron es: “el ofertante no es el más ventajoso ni el más exitoso”, según el motivo que habría puesto el comité de selección.

Lo llamativo es que este grupo evaluador –pese a que la licitación se rigió íntegramente por la normativa de Taiwán, según se informó– estuvo integrado por seis personas, tres de ellas paraguayas y empleados estatales.

Una de ellas es el rector de la UPTP, Jorge Daniel Duarte; la otra es Margarita María Elías Bellasai, funcionaria del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), y la tercera es Édgar Ariel Duarte Flor, cuya experiencia radica en ser funcionario de la División de Planificación Estratégica del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), según el portal web.

Los demás integrantes fueron: José Chih-Cheng Han, embajador de Taiwán ante nuestro país; Tomas Binghong Guo, ministro consejero de la Embajada, y Raúl Ming-Chung Chan, consejero económico de la Embajada.

Constructor de la mansión de Peña en San Ber

La empresa del suegro de Manuel Peña y recientemente adjudicada con el millonario contrato con fondos del Gobierno de Taiwán tendría como experiencia acumulada ser la constructora de la casa de verano del presidente Santiago Peña en San Bernardino, según fuentes a las que accedió ABC.

La mansión de dos niveles está ubicada en una de las colinas de la Cordillera de los Altos y se destaca por su excentricidad. En la planta alta están el área social, con una piscina playera y quincho, más el dormitorio principal, mientras que en la planta baja hay más habitaciones con una expansión con fogonera y otros lujos.