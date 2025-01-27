Santi ostenta mansión en medio de sus derroches

Un sendero de bloques de hormigón, en medio de finos trabajos de paisajismo, conduce a la explanada con una gran puerta que marca la fachada de la lujosa casa que el presidente Santiago Peña construyó en una de las colinas más altas de la Cordillera de los Altos en la zona de Ciervo Cuá, San Bernardino. La residencia, con fuerte custodia del Regimiento Escolta Presidencial, está ubicada frente a un conocido salón de eventos y su acceso principal por tierra es a través de un empedrado en óptimas condiciones y construido en forma casi exclusiva por la municipalidad local.

El barrio cerrado donde está la casa se denomina Jerusalem San Ber. Dista unos 1.000 metros en línea recta de la ruta asfaltada Luque-San Ber.

El frente como el pórtico techado de acceso a la ostentosa mansión proyecta un aspecto de simpleza y lo más notorio son los módulos de piedra que hacen un juego estético con los detalles de la muralla.

Sin embargo, desde lo alto de la serranía se observa como se desparraman las excentricidades y el derroche característico de Santiago Peña, que el año pasado aumentó 763% sus gastos por servicios de ceremonial. De 1.230 millones de guaraníes previstos a inicios de 2024 pasó a gastar 10.625 millones de guaraníes para noviembre del año pasado.

A esto se suma que para agosto de 2024 -cuatro meses antes de terminar el año- ya había usado los 4.000 millones de guaraníes que estaban previstos para Gastos Reservados. Para este año, el comparativo de presupuestos entre 2024 y 2025 reveló la duplicación de los gastos para ceremonial, catering, viáticos y combustibles.

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En 2025 está previsto gastar, en forma global en todos esos rubros, G. 5.776 millones más con respecto a 2024. Es decir, esta cifra es el aumento previsto de manera oficial en el presupuesto general de la Nación, que puede significar un monto superior al finalizar este año.

El presidente Santiago Peña, el viernes último en su gira por ciudades vecinas precisamente a San Bernardino, defendió los escandalosos incrementos en los gastos relacionados a sus constantes giras al exterior, ya que en apenas 18 meses de gestión ya completó 37 viajes. Aseguró que son una “inversión” y en tono burlón afirmó que seguirá viajando.

Lo cierto es que luego de estas lamentables declaraciones, el presidente de la República acudió a refugiarse en su mansión, ubicada a una altitud aproximada de 200 metros sobre el nivel del mar.

Dos niveles y un búnker

Además de estar escondido en medio de una exuberante vegetación, la mansión de Santiago Peña tendría dos niveles. En el primero estaría el área social con una piscina playera, quincho y el dormitorio principal, mientras que en la planta baja habría más habitaciones y otras áreas, como una expansión con fogonera de aproximadamente 48 metros cuadrados y una capacidad de 20 personas.

En este sector, igualmente, existe una barra con mobiliarios y luminaria prémium.

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Los rastros de bloques de concreto bajo el sector de la piscina hacen presumir que la casa del presidente de la República también tendría un área de subsuelo, tipo búnker. El techo de la casa es de chapa termoacústica, con cielorraso pleno y los pisos de la mansión son de porcelanato en diferentes formas.

El cerco perimetral que rodea al barrio cerrado, cuyas dimensiones son de 14 hectáreas, son tipo bastidores, con mallas metálicas y con iluminación cada cierta distancia.

El presidente Santiago Peña en su declaración jurada presentada el 31 de agosto de 2023 hizo constar solo media hectárea dentro de esa finca. Dijo que la adquirió en 2023 y que pagó con un cheque por la venta de otra propiedad.

Declaró que el valor del inmueble sin construcción alguna era de G. 1.450 millones. La inversión ahora, solo en la construcción, rondaría US$ 2 millones.

A nombre de exfuncionario

El presidente Santiago Peña consignó en su declaración jurada de agosto de 2023 que compró ese mismo año media hectárea dentro de la finca donde construyó su lujosa mansión de verano.

Lo sugestivo es que en los registros públicos de la Dirección General del Servicio Nacional de Catastro el inmueble aparece aún como un solo predio, con una dimensión de 14 hectáreas, y a nombre de Walter Raúl Ruiz Maciel y su esposa Teresa Quevedo.

Walter Ruiz Maciel, según los datos públicos, estuvo en la Función Pública entre 2017 y 2022. Ocupó el cargo de director de Asuntos Jurídicos de la Sindicatura General de Quiebras, dependiente del Poder Judicial.

Además, Ruiz Maciel fue candidato a intendente por el movimiento Honor Colorado en 2015 en el distrito de San Cristóbal, Alto Paraná. En esa comunidad es conocido por ser asesor jurídico de una estancia, en la cual su hermano Carlos Ruiz Maciel aparece como representante legal.

Su hermano, Carlos Ruiz Maciel, es a su vez presidente de la seccional colorada de San Cristóbal.

Otro punto bastante llamativo es que Walter Ruiz Maciel no declaró en 2022 -cuando salió de la Sindicatura de Quiebras- propiedad alguna en San Bernardino.

ABC buscó obtener la versión del mandatario. Se contactó con el actual vocero presidencial Guillermo Grance, quien dijo que gestionaría una entrevista. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición no hubo tal retorno.

Para ir y venir usa helicóptero

Además de las ostentaciones y el despilfarro en viajes internacionales, el presidente Santiago Peña hace gala de su excentricidad utilizando el helicóptero de la Fuerza Aérea Paraguaya (FAP) para ir y venir a su mansión de San Bernardino. Prácticamente, no utiliza la vía terrestre para sus traslados a ese lugar.

En el predio del barrio cerrado, muy cerca de su ostentosa residencia, incluso se montó una especie de helipuerto en lo que alguna vez fue una cancha. En el interior existen caminos internos bien cuidados. Registros de la aplicación flightradar24 muestran, por ejemplo, que el jueves último la aeronave de la FAP partió de Asunción a las 19:37 trasladando al mandatario. Trece minutos después, a las 19:50, el helicóptero aterrizó en su casa de San Ber.

Una vez que Peña aterrizó en su mansión, la aeronave partió de nuevo a Asunción, con destino al aeropuerto Silvio Pettirossi.

El 24 de enero pasado (al día siguiente) a las 08:12 el helicóptero partió de nuevo de Asunción a la casa del presidente en San Ber. De ahí la aeronave emprendió rumbo a Tobatí (Cordillera) para el día de Gobierno de Peña y su gabinete.

Peña ese día defendió la suba del precio de los peajes y se burló de las críticas. Lo cierto es que el presidente de la República no conoce las deplorables condiciones de las rutas, ya que se pasea en helicóptero pese a las cortas distancias.

Una zona con exclusividad

Los lujos de la casa del presidente Santiago Peña se complementan con otras exclusividades para esa zona. Una de ellas es el empedrado, impulsado por la Municipalidad de San Bernardino, a cargo del intendente colorado Emigdio Ruiz Díaz, para tener en óptimas condiciones el principal acceso de todo tiempo a la mansión.

Este pavimento pétreo arranca en la ruta asfaltada Luque-San Bernardino. Como distintivo, la comuna de la ciudad veraniega igualmente propició la instalación de un reductor de velocidad (lomada) casi en la intersección de la calle empedrada.

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Para despistar sobre el motivo de la la sugestiva obra se instalaron carteles con señales de zona escolar. Sin embargo, la institución educativa más próxima está a unos 1.000 metros de distancia.

El jefe comunal colorado Emigdio Ruiz Díaz, días pasados a través de ABC Cardinal, defendió la exclusiva y solitaria lomada sobre la transitada ruta interdepartamental, más conocida como la Ecovía, y argumentó que se instaló a “pedido” de vecinos.

Otra exclusividad en la zona es la ampliación de línea de media tensión de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) hasta la mansión del presidente Santiago Peña. A esta obra se agregaron varios transformadores en la toda extensión, asegurando así el encendido de los apliques decorativos como las luminarias prémium. La casa cuenta también con generadores y tanques para el reservorio de agua.

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