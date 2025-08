Álvaro Grau plantea echar funcionarios de la Municipalidad de Asunción para reducir gastos

Ante la lamentable situación financiera en la que se encuentra la Municipalidad de Asunción, ya que lo recaudado no alcanza para cumplir con todas las deudas asumidas, el concejal Álvaro Grau planteó la reducción de funcionarios que ayudaría a reducir los gastos.

“Yo lo que planteo es la reducción del plantel de funcionarios. La Municipalidad Asunción puede funcionar con menos de la mitad de los funcionarios que hoy en día tiene y puede funcionar bien. Hay funcionarios y direcciones enteras que están al santo botón, al santo botón porque no tiene ni un solo guaraní para ejecutar durante el año”, aseveró.

Dio como ejemplo la Dirección de Desarrollo Urbano, que en los últimos 3 años emprendió solamente la puesta en valor o la refacción de dos plazas, de las cuales una de ellas es la plaza Naciones Unidas, cuya obra tiene 2 años de atraso.

“¿Por qué el atraso?, incumplimiento de pago al contratista. Entonces, ¿para qué querés tener una dirección entera si no va a tener un solo guaraní para su ejecución? Hay que eliminar direcciones, dejar de pagar salarios a directores generales que no están cumpliendo funciones algunas y reducir el plantel de funcionarios”, sostuvo.

Asunción gasta US$ 93 millones en salarios

Grau reconoció que hay funcionarios muy valiosos dentro de la municipalidad, como también los hay de todos los colores, de todos los partidos, pero quienes no trabajan son aquellos que perjudican a la institución y una de las formas de salir de la situación financiera es dejar vencer los contratos de los contratados.

“El año pasado la municipalidad gastó US$ 93 millones en salarios y aproximadamente el 40% de los funcionarios son contratados. Dejas vencer los contratos y tenés un ahorro de US$ 37 a 38 millones, aproximadamente”, detalló.

Dijo que es una de las salidas más rápidas y una vez concluida, hay que sentarse a hablar con cada uno de los acreedores a renegociar las deudas, analizar cada uno de los contratos firmados por el intendente Rodríguez, considerando la denuncia que realizó el propio Grau de la sobrefacturación de hasta 2.300% en repuestos para vehículos de la municipalidad.

“Ese contrato se tiene, hay que terminar ya nomás, hay que cancelar ese contrato, ¿y cuántos así habrá?, porque el primer contrato con ese taller lo firmó Nenecho sin haber hecho una licitación pública. O sea, hizo una contratación directa por G. 2.000 millones. Imagínate vos, si tenés G. 2.300 millones de sobrefacturación, lo que podría estar ahorrando la municipalidad solamente en esos dos contratos que firmó con este taller”, refirió.

Catarata de demandas contra Asunción

Grau consideró que se viene una catarata de demandas contra la municipalidad Asunción por incumplimiento de pagos y de contratos, no solamente de obras, sino de muchas otras cosas, como los que deben cobrar, entre ellos los jubilados, propietarios de bonos, los bancos, los proveedores, los contratistas de obra, etc.

“Todos tienen derecho a cobrar. Los bancos es discutible, porque yo sostengo luego que ese es un préstamo mau que hizo Nenecho, de US$ 39 millones en el cual ese préstamo no tiene validez legal porque no fue aprobado el contrato por la Junta Municipal de Asunción y ese préstamo hay que ir a cobrarle a Nenecho. Nenecho que se haga cargo de ese préstamo con sus bienes y posterior a eso también hay que sentarse a negociar con el Gobierno Central y con las cámaras del Congreso porque se necesita una ley de quiebra de la Municipalidad Asunción”, comentó.

Dijo que el problema es que la municipalidad está en quiebra técnicamente y argumentó que cuando uno gana menos plata de lo que debe, es porque no se cuenta con dinero a flujo de caja para poder hacer frente a las obligaciones.

“Técnicamente, la municipalidad está en quiebra. Hay que tener una ley de quiebra de la Municipalidad de Asunción, permitir que las instituciones públicas también quiebren, y esa ley tiene que también que llevar el nombre Óscar “Nenecho” Rodríguez que es el gran responsable y artífice, el gran mentor de haber fundido a la Municipalidad Asunción, no solamente financieramente, sino también estructuralmente”, fustigó.

Demandó que la justicia investigue a todos y cada uno de los responsables de haber llevado a la municipalidad a esta situación y que paguen los culpables de haber hundido a la municipalidad.

“Yo por eso me postulo para intendente, no porque Asunción está bien financieramente, sino porque sé y estoy convencido de que se puede sacar adelante a la ciudad, pero ¿cómo se la va a sacar adelante?, con planes financieros, con planes de desarrollo, con un equipo técnico que ya venimos trabajando para presentar proyectos para sacar adelante a esta ciudad, pero obviamente que se tiene que cambiar el modelo de gestión porque sacar adelante con esta misma gente que la hundió es imposible”, concluyó.