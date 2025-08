Demanda de filiación contra Afara: esto responde el senador

El senador Juan Afara dijo desconocer el caso de demanda de reconocimiento de filiación del que varios medios de comunicación se hicieron eco el viernes último, ya que se enteró a través de las publicaciones y aseguró que aún no fue notificado por la jueza Celia Jacobs Gallas, del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial del 5º Turno de Encarnación.

“Yo no recibí ninguna notificación. Se supone que tenía que ser primero recibir. Entonces, primero se le notifica a los medios y yo todavía hasta hoy no recibí la notificación. No le conozco. Dice que tiene 43 años, 44, creo. Yo si tenía algún contacto, ¿por qué iba a ser el problema? Para más era muy joven cuando eso. Así que demasiado práctico hay que ser en eso", sostuvo.

Dijo que tampoco conoce a la demandante, como tampoco nunca la misma se le acercó para hacerle reclamo alguno y atribuyó que la causa pudo haber sido instada por “gente que quiere hacer ruido”.

“No la conozco. No conozco. Nunca se me presentó, nunca me dijo nadie nada. Tenía 20 años. No sé, de repente hay gente que quiere hacer ruido No sé, no entiendo, desconozco, no quiero decir lo que no debo decir. ¿Cómo yo voy a saber? Hay que preguntar a los que están detrás de esto”, respondió.

Afara se someterá a la justicia

En conversación con medios de comunicación, aseguró que no conoce a la persona que lo demanda e incluso hasta ahora no sabe de quién se trata, ya que no cuenta con notificación alguna de la causa. Agregó que se someterá a la justicia.

“Yo ya dije, yo me iba a someter a la justicia, a la justicia sin ningún problema. Yo tenía 20 años, era muy joven. Pero no recuerdo, no conozco, voy a faltar a la verdad. Para mí es absolutamente falso, iba a acordarme, porque uno pues tiene una memoria siempre”, aseguró.

Sobre si se trata de una campaña política, comentó que esto sale justo cuando se habla de la misma y luego de que él se pusiera a disposición.

“Cada quien saca sus conclusiones. Yo por de pronto, el día que me llegue, voy a someterme al proceso como corresponde. Nada más”, concluyó.