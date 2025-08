Fiscalía abre investigación contra Mario Abdo: esto dice su abogado

En conversación con ABC Color este martes, el abogado César Trapani, representante legal del expresidente Mario Abdo Benítez (2018-2023), comentó sobre la apertura por parte del Ministerio Público de una investigación al exmandatario con base en una publicación de un medio argentino que afirma que Abdo y su esposa mantienen una cuenta bancaria en Seychelles, un notorio “paraíso fiscal”.

Un medio digital argentino Periodismo y Punto reportó la supuesta existencia de una cuenta bancaria del expresidente Abdo y su esposa Silvana Abdo en Seychelles y afirmó que el exmandatario mantiene en esa cuenta unos 21 millones de dólares no declarados, una afirmación que el expresidente niega.

Trapani hizo eco de nuevo hoy al exmandatario y dijo que la acusación “no merece otro nombre que el de una patraña, un burdo invento”.

“Esta información no es más que un papel en blanco con unos nombres, números y referencias de supuestos bancos, no se hizo divulgación de cómo fue la investigación que está por detrás”, agregó. “El nivel de rusticidad y vulgaridad (de la publicación) no es capaz de persuadir al lector más mínimamente inteligente”.

“Señales negativas” del Ministerio Público

El abogado dijo no tener “ningún preconcepto formado” sobre la fiscal Natalia Cacavelos, de la Fiscalía de Delitos Económicos, quien fue asignada a la investigación.

Sin embargo, opinó que el Ministerio Público “en general” ha dado recientemente “señales muy negativas” de falta de autonomía e independencia.

Citó como ejemplo el escándalo de supuesta colusión entre el fiscal Aldo Cantero y el abogado del expresidente Horacio Cartes (2013-2018), Pedro Ovelar, cuando se estaba preparando la imputación contra el expresidente Abdo y otros exfuncionarios de su gobierno a quienes Cartes acusa de haber filtrado información confidencial sobre su persona.

En esa ocasión, conversaciones filtradas entre Cantero y Ovelar insinuaban que el fiscal recibía instrucciones del representante del expresidente Cartes.

“El país vio cómo se construyó esa investigación, el fiscal era dirigido como un juguete a control remoto por el abogado de Cartes”, dijo Trapani.

Seprelad podría confirmar “rápidamente”

El abogado del expresidente Abdo agregó que la denuncia periodística contra el expresidente podría ser “certificada” rápidamente por organismos competentes del Estado, si es que existe verdad en la misma.

“La Seprelad (Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero) rápidamente podría confirmar si el expresidente y su esposa tienen algún tipo de vinculación, en cualquier carácter, con alguna empresa de Seychelles”, subrayó.

Aliados políticos del expresidente Abdo como el precandidato presidencial colorado Arnoldo Wiens han calificado la nueva acusación contra el exmandatario como un ejemplo de persecución política de parte del cartismo, en el marco de la persistente enemistad entre las facciones cartista y abdista dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado).