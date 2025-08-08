Hay fecha para juramento de suplente de Derlis Rodríguez en Diputados

“Yo hablé con el presidente de la cámara, Raúl Latorre. Él tiene la exclusiva potestad de convocarle en este caso al suplente Jara Espinoza. No habría ningún inconveniente y me dijo que firmaría en las próximas horas la convocatoria para que el próximo martes en sesión ordinaria efectivamente ocupe la banca que lastimosamente dejó el compañero Derlis Rodríguez”, dijo ayer Meza.

El mismo destacó que consideraron más conveniente que se de el juramento el martes y no el lunes 11, fecha para la cual esta convocada una extraordinaria con 18 puntos en el orden del día.

“Corresponde que asuma en la ordinaria, no hay apuro para eso”, dijo y si bien afirmó conocer personalmente al suplente así como a su familia, como referente de la bancada colorada B (oficialista) ya tiene asumido que integrará la bancada de Honor Colorado, por lo que no intentarán “ficharlo”.

“Toda la familia vino militando toda la vida en Honor Colorado así que yo soy muy respetuoso en ese aspecto, así que seguramente estará en la bancada mayoritaria” cartista, insistió Meza.

De esta manera, pese a la muerte del tercero de sus miembros en lo que va de este periodo legislativo: Walter Harms, Eulalio “Lalo” Gomes y Rodríguez, mantiene 36 integrantes en el bloque, incluso además con el cambio por la renuncia obligada del exdiputado cartista Orlando Arévalo, salpicado por serias sospechas de tráfico de influencias tras filtración de chats con “Lalo” Gomes.

