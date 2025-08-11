Intervención municipal y financiamiento político en sesión extra

Por insistencia del diputado Roberto González (ANR-FR) se volvió a incluir en el punto quince el pedido de intervención de la Municipalidad de Lima (San Pedro), cuyo intendente es Juan Manuel Ávalos (Alianza), quien desde hace un año es “salvado de rebote” por los diputados cartistas, pues de esa manera evitan también el tratamiento del pedido de intervención del intendente de Ñemby Tomás Olmedo (ANR-HC).

Asimismo, está en el orden del día el proyecto de ley que modifica los artículos 66, 130 y 278 del Código Electoral Paraguayo (Ley N° 834/1996), en lo que respecta a la inscripción en el Registro Cívico Permanente (RCP) y que según los diputados opositores, las modificaciones limitarán la participación ciudadana y favorecerán al Partido Colorado, en especial al proyecto totalitario de los cartistas.

Se encuentran además otros dos proyectos de ley que modifican varios artículos del Código Electoral, en los puntos 16 y 18 del orden del día.

Está incluido el proyecto de ley que elimina la intermediación de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci), que busca acabar con un “fato” a todas luces a favor de esa “oenegé amiga” del cartismo.

Sin embargo, se maneja que los diputados cartistas mandarían al archivo la iniciativa de 18 parlamentarios opositores.