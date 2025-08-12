Pretenden desviar dólares de Taiwán para teatro de Villarrica a gobernador

El 16 de julio último, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRE) remitió al Gabinete Civil de la Presidencia una nota mediante la cual se evidencia una oscura maniobra para desviar G. 2.340 millones (US$ 312.000) que deben ser destinados en la restauración del teatro municipal de Villarrica. Se trata del tercer desembolso de una donación de US$ 1.200.000 del Gobierno de Taiwán, que inicialmente estaba dirigido a la municipalidad de esa ciudad, actualmente administrada por el liberal Magín Benítez.

Según el referido documento, la Presidencia de la República, a cargo de Santiago Peña (ANR-HC), pidió el 24 de junio último que el tercer desembolso sea transferido a la Gobernación de Guairá, cuyo gobernador es el también cartista César Sosa.

Lo llamativo es que la institución departamental no tendría nada que ver con el proyecto de restauración del teatro municipal, que permanece cerrado desde hace 14 años. La reparación de ese emblemático sitio está a cargo de la municipalidad, según un acuerdo firmado con el entonces Ministerio de Hacienda el 16 de marzo de 2020.

El convenio de restauración con los fondos provenientes de la isla asiática había sido refrendado por el exintendente colorado Gustavo Navarro y el entonces ministro de Hacienda, Benigno López. En aquel tiempo fueron establecidos tres desembolsos: US$ 576.000, recibidos en mayo de 2020; US$ 312.000, en junio de 2021 y el último de US$ 312.000. Esta última transferencia, sin embargo, había sido bloqueada por falta de rendición de cuentas sobre el segundo desembolso recibido por el entonces intendente interino y actual diputado cartista Alejandro Aguilera (ANR-HC).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El actual jefe municipal, Magín Benítez, al asumir en diciembre de 2021 encontró que los fondos para el teatro habrían sido malversados por Aguilera. Se usaron para pagar sueldos y otros gastos corrientes ante lo cual presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Benítez, con denuncia en mano, comenzó las gestiones ante el Ministerio de Economía para buscar el reembolso del dinero aparentemente malversado por Aguilera y así recibir después la tercera parte del dinero del Gobierno de Taiwán para concluir la restauración del teatro.

Sin embargo, Peña busca dejar fuera del plan a la municipalidad, aparentemente por estar a cargo de un liberal, y pretende entregar los fondos a la Gobernación de Guairá, a cargo de Sosa, quien reconoció ayer a ABC la gestión para recibir los recursos.