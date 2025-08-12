Velázquez inscribe FR con guiño del cartismo

El movimiento Fuerza Republicana (FR) se inscribe esta mañana ante el Tribunal Electoral Partidario (TEP) de la ANR, con miras al proceso para las elecciones municipales del año 2026.

Conforme a los datos, en la inscripción estará como líder de FR el exvicepresidente de la República Hugo Velázquez, y como vicelíder el senador Luis Pettengill.

El enlace parlamentario es el diputado Carlos Núñez Salinas. En tanto, los apoderados generales son Juan Villalba, Lidio Franco y Esteban Aquino.

Lea más: Carne: cartistas se desentienden y comisión de Pettengill no convoca a frigoríficos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Llama la atención la inscripción de FR porque sucede en un contexto de rumores de un acercamiento del cartismo a través del vicepresidente Pedro Alliana a este sector disidente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El hecho se constata porque varios diputados de la bancada colorada B que son aliados a Honor Colorado en la Cámara Baja acompañan el movimiento FR.

Al ser consultado sobre la cuestión, el exvicepresidente Velázquez aseguró que FR mantiene su línea disidente.

Recordemos que Hugo Velázquez fue declarado “significativamente corrupto” y sancionado financieramente por el Gobierno de Estados Unidos de América (EE.UU.).

Añetete también se anota

El movimiento Colorado Añetete igualmente se inscribe hoy ante el TEP colorado, que preside Santiago Brizuela, con miras a las municipales.

Lea más: Wiens y Velázquez se abrazan en Yaguarón para las municipales

El líder del sector es el expresidente de la República Mario Abdo Benítez. Los apoderados son los abogados Cecilia Pérez y Sergio Coscia.

Según el cronograma electoral, desde el 11 al 25 de agosto estará habilitada la inscripción para participar de los sufragios municipales 2026. El horario de inscripción es de 07:00 a 13:00, de lunes a viernes.