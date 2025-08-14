DNCP vuelve a suspender licitación de máquinas de votos y Senado convoca al TSJE

Se informó además que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) volvió a suspender la licitación de las máquinas de votación para la Justicia Electoral por protestas de la oferente descalificada la argentina MSA Comitia.

El titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) quedó en acordar la fecha en que recibirán al presidente del TSJE, Jaime Bestard (ANR, HC) y sus colegas Cesar Rossel (PLRA) y Jorge Bogarín González (Ind).

Queda una finalista

La convocatoria fue impulsada por el cartismo, en defensa del proceso licitatorio por 23.000 máquinas a un costo de US$ 93 millones. La finalista es el Consorcio “Paraguay Democrático” integrado por la multinacional Smarmatic, y las firmas locales Excelsis y Celexx.

El llamado se resolvió tras un prolongado debate después que la Comisión Especial de Asuntos Electorales del Senado, presidido por Arnaldo Samaniego (ANR) expusiera su informe final del tema, recomendaciones y denuncias de la oposición.

