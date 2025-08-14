Ministra de Sedeco “planta” a comisión de investigación y diputado habla de “operación política”

La Comisión Especial de Investigación para el “control de los abusos contra los derechos de los consumidores” había convocado a la ministra de la Sedeco, Sara Irún, y al titular de Dinavisa, Jorge Ilou, para tratar los precios de la carne, según precisó el diputado Raúl Benítez.
Pero ahora la funcionaria habría detallado que no podrá asistir a la audiencia; sin embargo, y según el legislador opositor, el cartismo la convocó hoy por el caso Biggie “y va a asistir con ellos mañana”.
“¿Defensa al consumidor o parte de una operación política?“, cuestiona Benítez.
También detalló que desde la Secretaría de Defensa al Consumir enviarían a un representante para la convocatoria de mañana.
“Instituciones sometidas al poder cartista”
A criterio del diputado, la ausencia de la ministra Irún pese a haber sido convocada días atrás corresponde a “una demostración más de que las instituciones de control están totalmente sometidas al poder cartista, incluyendo a sus cerdos que hacen de sicarios”.
La Secretaría Nacional de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) ordenaron ayer el cierre temporal de las 263 tiendas de la cadena Biggie en todo el país.
Esta medida afecta a más de 5.300 trabajadores a lo largo de 31 ciudades, pero se dio a partir de la intervención en 12 locales.
