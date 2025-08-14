Ministra de Sedeco “planta” a comisión de investigación y diputado habla de “operación política”

El diputado opositor Raúl Benítez dio a conocer que una comisión de investigación había convocado a la ministra de la Sedeco, Sara Irún, para conversar sobre los altos precios de la carne, sin embargo, la funcionaria no asistirá, adelantó.