Prieto está “90% seguro” de que lo destituirán de la Comuna de Ciudad del Este

Miguel Prieto confirmó que el proceso para tratar la conclusión de la intervención a su administración de la Municipalidad de Ciudad del Este será rápido, ya que el lunes estaría convocada la comisión de Diputados para que emitan un dictamen o a favor o en contra.

“Creo que van a haber dos dictámenes y creo que el martes van a votar o no sé, seguramente van a convocar el miércoles a una extraordinaria o el martes en sesión ordinaria. Mientras tanto, mañana, feriado y lunes, y martes tengo entendido que debería asumir el presidente de la Junta, Sebastián Martínez”, comentó.

Dijo estar casi seguro que lo destituirán al analizar el documento de la conclusión de la intervención remitida al presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, por el presidente de la República, Santiago Peña, y el ministro del Interior, Enrique Riera.

“Estoy 90% seguro de que sí, pero tengo mi reserva todavía en un 10%”, respondió y reiteró que no renunciara.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No, porque estaríamos dándoles la razón en muchas de las cosas que nos atribuyen y si no renuncié ya en su momento, ¿por qué renunciaría a esta altura del campeonato cuando ya entraron en la municipalidad e investigaron absolutamente de todo?”, aseveró.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Hugo Meza dice que hay méritos y mayoría para la destitución de Prieto

Contratación de primos

Ante la consulta de si cometió o no algún acto de corrupción, admitió que algunos primos suyos fueron contratados durante su gestión, pero ninguno con salario millonario o que sobrepase los G. 10 millones.

“Lo que reconozco es que mi primo estaba trabajando en mi administración. Pero sí, defiendo diciendo que eran gente que trabajaba mucho y no tenían salario de G. 10, o G. 15 millones. Uno era herrero, otro sí, un ingeniero que estaba trabajando con un salario de G. 4.200.000, pero gente que no estaba planilleando y estaba trabajando, pero sí eran o son primos míos, pero yo reconocí, pedí disculpas, les quité, no están más trabajando y el resto, mirá, yo estoy seguro de que nosotros hicimos un buen trabajo y estoy convencido de que están recurriendo a mentiras para poder justificar mi institución”, sostuvo.

Afirmó que un gran porcentaje de la ciudadanía sigue confiando en él, que si bien su popularidad no creció en Ciudad del Este, la sostuvo y que incluso el proceso de intervención hizo que le conozcan un poco más y que la gente empatice con su trabajo y con él en Central y en Asunción.

“La intención de voto, el apoyo o el conocimiento hacia Miguel Prieto creció gracias a este proceso de intervención. Lo malo es que evidentemente perdemos la municipalidad o al menos yo, pero el equipo político no”, refirió y recordó que tiene aproximadamente 50 denuncias ante la Fiscalía, impulsadas por al menos dos grupos políticos.

Lea más: Partido de Prieto podría no ser reconocido a tiempo y quedaría fuera de elecciones municipales

Caja paralela descubierta en febrero

Sobre la caja paralela denunciada por el interventor Ramón Isidoro Ramírez, respondió que durante su administración ya la habían descubierto a través de la denuncia de un ciudadano y denunciado ante la Fiscalía en febrero de este año.

“Inmediatamente, pedimos una auditoría, pedimos un sumario administrativo. Ni bien se concluyó esa auditoría, ya comenzamos a tener indicios. Yo denuncié ante la fiscalía y todos los documentos obran en la unidad 10. Tengo entendido que el fiscal está investigando y está bastante avanzado. Entonces, por eso, no me asusta. Es una propaganda mediática nomás desde el lado del interventor y él no tenía toda la información. Caso contrario, no iba a estar denunciando”, expresó.

Insistió en que el interventor intenta justificar un pedido de destitución en contra suya a través de estos hechos, pero no hay ninguna posibilidad de que le atribuyan estos hechos.

“Esto es un ataque político disfrazado de legalidad, de institucionalidad, pero en el fondo lo que intentan es frenar el progreso o el avance que estamos teniendo políticamente hacia el centro y el oeste del país”, denunció y afirmó que los colorados quieren recuperar la municipalidad “desesperadamente”.

Lea más: Prieto descarta renuncia y así responde a denuncia por malversación

Candidatura a la presidencia

Miguel Prieto cree que esta intervención tiene que ver tanto con su perfil como intendente de Ciudad del Este, como su perfil de candidato de la oposición para Presidente de la República.

“Frenando o quitándonos la municipalidad, obviamente le dan derecho a cualquier otro candidato de la oposición a decir, ‘Miguel ya no tiene la fuerza que tenía. Entonces, él no va a ser el candidato de la oposición’, o sea, que hay, seguramente, hay calladamente también muchas personas interesadas en que perdamos la municipalidad como yo creo o que mi figura colapse políticamente o mediáticamente”, manifestó.

Sin embargo, aseguró que se siente fortalecido, ya que siente el apoyo de la gente en la calle, quienes se acercan y le agradecen por no renunciar. Reiteró que el plan ante su destitución y llamado a elecciones es presenta a Daniel Pereira Mujica como candidato a intendente por el partido Yo Creo.

Sobre su relación con Payo Cubas, de Cruzada Nacional, con quien tuvo algunas fricciones, dijo que la discusión es temporal y que en meses podrían sentarse a hablar, ya que saben y sostienen que deben ir juntos en las elecciones para ganarlas, sea quien sea el candidato.

“De Payo, de Kattya, de Eduardo Nakayama, del Partido Liberal, de la izquierda o de Patria Querida, de nadie. Si queremos ganar tenemos que armar un frente fuerte y un buen programa gobierno, y quedarnos, y hablar ya de antemano qué es lo que queremos hacer, no solamente llegar al poder, bueno, queremos invertir en educación, queremos mejorar un poco o mejorar mucho el sistema de salud, queremos de verdad generar puestos de trabajo, no estar cerrando empresas del sector privado que generan puestos de trabajo”, aseveró.