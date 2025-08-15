Yolanda Paredes insta a Peña devolver la plata de sus viajes tras contundente informe de EE.UU.

Según Yolanda Paredes, el documento de los Estados Unidos “resume a la perfección” lo que han sido los dos años de gestión del presidente Santiago Peña: “Constantes violaciones de Derechos Humanos, persecución a periodistas, opositores y sindicalistas, violaciones de derechos procesales y leyes laborales, y una impunidad absoluta en la Corte Suprema de Justicia”.

El Departamento de Estado norteamericano alertó sobre casos de soborno, atropellos a derechos civiles y el uso de leyes penales para perseguir a adversarios políticos. Paredes aseguró que esa es una realidad que se vive “en todos los niveles del Estado” y denunció que incluso en el Congreso se han conformado comisiones especiales con fines persecutorios.

“La persecución se inicia en el Parlamento, con vasallos y secretarios del oficialismo. La llamada ”Comisión Garrote" es un ejemplo, y ahora la están ampliando. Esto no va a menos, va en aumento”.

Lea más: El lapidario informe de EE.UU. sobre derechos humanos en Paraguay

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Impacto en la imagen internacional

Para la senadora, las conclusiones del informe tienen un efecto directo en la reputación de Paraguay y en sus perspectivas económicas. “Con esta imagen deteriorada, ningún inversionista va a venir al país. Eso significa menos oportunidades laborales y más jóvenes emigrando”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La legisladora de Cruzada Nacional también cuestionó los 49 viajes internacionales realizados por Peña en lo que va de su mandato, financiados con fondos públicos.

“Con la imagen internacional que hoy tenemos, no amerita seguir gastando en viajes que no traen resultados. Hay que pedirle que devuelva la plata y hacer un corte administrativo para priorizar lo que realmente importa”.

La legisladora instó al Ejecutivo a replantear su política de gastos y a dejar de lado “los gastos superfluos” para concentrarse en resolver los problemas estructurales del país.