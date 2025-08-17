Tras denuncias, inicia el periodo de tachas al padrón electoral

Este trámite se cumple después que el bloque opositor “Juntos Por Asunción” denunciara que varias oficinas del Registro Electoral cometieran fraude con el traslado de miles de votantes de otras ciudades a la capital.

Según la denuncia, los votantes trasladados figuran como residentes en la misma casa, varios de ellos mayores de 100 años y menores de edad entre otros puntos.

Por su parte, la Justicia Electoral indicó que los Juzgados Electorales tendrán como fecha límite el sábado 30 de agosto para resolver dichas presentaciones de pedidos de tachas y denuncias de inscripciones fraudulentas.

Posteriormente, las resoluciones dictadas deberán ser remitidas a la Dirección del Registro Electoral a más tardar el miércoles 3 de septiembre de 2025.

Finalmente, la publicación del Registro Cívico Permanente actualizado será realizada por la Dirección del Registro Electoral hasta el lunes 15 de septiembre de 2025.

Tras el Corte Técnico Administrativo del pasado 31 de julio, el viernes 1 de agosto de 2025, se reinició el periodo anual de inscripción, a fin que los ciudadanos puedan integrar el RCP que será utilizado para elaborar el Padrón Electoral definitivo a utilizarse en las Elecciones Municipales previstas para el domingo 4 de octubre de 2026. Las internas municipales se hará el 7 de junio de 2026.