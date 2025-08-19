Cruce entre diputado y superintendente de salud en conferencia de prensa por cierre de clínicas

Un cruce de acusaciones y denuncias se dio entre el superintendente de Salud, Roberto Melgarejo, y el diputado de Alto Paraná, Guillermo Rodríguez, del movimiento “Yo Creo”, durante la conferencia de prensa a la que convocó la Superintendencia de Salud para informar sobre la clausura de aproximadamente 45 clínicas, entre las que figuran una que pertenece a la familia del legislador.

“Una denuncia por corrupción. 'El superintendente de salud ha presentado documentos de contenido falso’. Es un hecho punible. Uno tiene que tener altura moral y ética para ocupar un cargo de tanta relevancia”, denunció Rodríguez mientras leía una hoja en la que figuraba una publicación impresa en una hoja de papel sobre el hecho.

Por su parte, Roberto Melgarejo trasladó la conferencia de prensa a su despacho, donde prohibió el ingreso al diputado. Trató al legislador de mentiroso y pidió que le hagan un juicio político.

“¿Dónde está la denuncia?, está desestimado. Sos un mentiroso. Venís a amedrentarle a la funcionaria. Ojalá que la Cámara de Diputados le haga un juicio político a este tipo y le desafuere. Yo no tengo ningún sector político, yo estoy en un cargo altamente técnico en el cual me prepare y si hice política y la seguiré haciendo seguramente cuando deje el cargo. Vino, atropelló, maltrató a los funcionarios y después se hace del buenito”, respondió Melgarejo.

Clausura de clínicas

En el marco del Operativo Ñemboty, la Superintendencia de Salud clausuró en Alto Paraná aproximadamente 45 clínicas y sanatorios que estaban operando con documentos vencidos o sin habilitación, ubicados principalmente en Ciudad del Este y Presidente Franco. Al ser notificado el Sanatorio del Parque, que funciona en Ciudad del Este hace 22 años y que pertenece a la familia del diputado, este denunció la medida como “terrorismo de Estado”.

Según Rodríguez, el motivo alegado por la Superintendencia de Salud es la habilitación vencida, que se encuentra en proceso de su cuarta renovación ante el Ministerio de Salud y que, según el legislador, el trámite no se completó porque supuestamente la cartera sanitaria no cuenta con suficiente tiempo ni personal para realizar la verificación in situ requerida para renovar la habilitación.

Por su parte, Roberto Melgarejo dijo tras la conferencia de hoy que ni sabían que la clínica era de la familia del diputado. Agregó que Rodríguez recién el martes último solicitó formalmente el pedido de renovación, siendo que la ley y la reglamentación y las resoluciones del ministerio le permiten gestionar la misma 90 días antes. Detalló que la habitación del sanatorio ya venció en mayo de este año.

Denunció al diputado ante los medios de prensa presentes por “ejercicio abusivo del poder”.

Denuncia penal contra Melgarejo

La denunciada en contra de Melgarejo a la que se refirió el diputado, se trata de una causa de supuesta producción de documentos de contenido falso para acceder a su cargo de superintendente de salud, presentada por el Círculo Paraguayo de Médicos.

El gremio, según una investigación que realizaron, denunció ante la Fiscalía que las certificaciones a nombre de Melgarejo que presentó en el concurso público para acceder a su cargo contenían información de carga horaria que, en eventos similares, no figura en documentos emitidos a otros profesionales.

El superintendente de salud afirmó que la misma fue abierta el año pasado y desestimada hace unos meses. Agregó que cuando eso, renunció al concurso para el cargo que hoy ocupa tras la denuncia hecha ante la Fiscalía por el gremio.

La Superintendencia de Salud además emitió un comunicado en el que relató el hecho pidiendo disculpas por el “bochornoso momento”. La institución insistió en que la clausura de todas las clínicas se enmarca en el cumplimiento misional de su carta orgánica.