Clausuran sanatorio de la familia del diputado opositor

El centro asistencial clausurado, denominado Sanatorio del Parque, funciona en la capital departamental desde hace 22 años. Se especializa en atención traumatológica y constituye una fuente de empleo para varios profesionales de la zona.

El diputado Rodríguez explicó que el miércoles pasado, la comitiva de la Superintendencia llegó al sanatorio e inmediatamente dispuso la clausura. Consideró la medida “muy agresiva y desatinada”.

El motivo alegado es la habilitación vencida, que se encuentra en proceso de su cuarta renovación ante el Ministerio de Salud. Según el diputado, el trámite no se completó porque supuestamente la cartera sanitaria no cuenta con suficiente tiempo ni personal para realizar la verificación in situ requerida para renovar la habilitación.

“Tenemos la mesa de entrada del proceso y es nuestra cuarta renovación, no es que trabajamos en negro. En parte, es consecuencia de la incapacidad de ellos (del Ministerio de Salud) de hacer un trámite en 48 horas, pero lastimosamente dura hasta tres o cuatro meses”, expresó.

En sus redes sociales, el diputado fue aún más tajante al afirmar que se trata de “terrorismo de Estado”. “Es utilizar al Estado para perseguir, coaccionar o amedrentar. Hoy, por orden del presidente Santiago Peña y la ministra de Salud, Teresa Barán, y con la excusa malintencionada de un documento en trámite, una cuestión donde podían notificar o hasta multar si quisieran, eligieron la más dura y humillante de las sanciones”, publicó.

Rodríguez resaltó que el daño no es contra él, sino contra la gente que trabaja y depende del sanatorio, como proveedores, enfermeras, médicos, limpiadores, entre otros. Anunció que analizan acciones judiciales para levantar la clausura.