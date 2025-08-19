Fuerza Republicana libera votos para posible destitución de Miguel Prieto

El diputado Roberto González, de la bancada Fuerza Republicana, anunció que su bloque liberó los votos en la Cámara de Diputados para la eventual aprobación de la destitución de Miguel Prieto (YoCreo), intendente intervenido de Ciudad del Este.

La sesión extraordinaria donde se discutiría la pérdida de investidura de Prieto está programada para este martes a las 10:00.

Con relación a los audios filtrados del interventor de CDE, Ramón Ramírez, en los que se menciona “matar a Prieto”, González aclaró que estos no eximen al intendente de Ciudad del Este si existen causales válidas para su destitución.

Sostuvo que, en todo caso, cualquier investigación sobre el interventor se debería realizar posteriormente.

Prieto, “quebranto” del cartismo

González calificó de “torpeza política” del cartismo poner en tela de juicio a Prieto, argumentando que estas acciones fortalecen al adversario, como ocurrió con la destitución del Senado de Kattya González, que -según él- se realizó de manera irregular.

“Prieto es alguien que le genera un quebranto, por lo visto, al oficialismo”, afirmó.

A su vez, indicó que el caso del intendente cartista de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, serviría como referencia para evidenciar si la eventual destitución de Prieto es parte de un ataque político promovido por el cartismo.

Agregó que sería “el colmo” si “Nenecho” es salvado por el oficialismo y sus aliados, considerando las presuntas irregularidades que cometió, que surgen de la intervención de la Municipalidad capitalina.