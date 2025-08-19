Intendente sampedrano, “a lo Nenecho”, busca hipotecar Comuna

El intendente cartista Carlos Quiñónez, cuestionado por su total inacción municipal, ahora pretende hipotecar los recursos de la municipalidad por los próximos tres años mediante un millonario préstamo.

El procedimiento planteado por el cartista sería el similar al utilizado por el intervenido intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC).

El pasado 13 de agosto ingresó a la Junta Municipal, cuyo titular es el cartista Pascual Ocampos, una nota en que solicitaba el estudio y aprobación de emisión de títulos de deudas conforme a lo establecido en la ley N° 3966/10 “Orgánica Municipal”, la ley N° 1535/99 “De administración financiera del Estado”.

El documento fue girado a varias comisiones para su estudio y, dado que el cartismo tiene mayoría en el Legislativo, podría ser aprobado el próximo miércoles, durante la sesión ordinaria.

El cartista sampedrano argumenta que el objetivo es financiar los diversos proyectos municipales, como el costoso complejo social y deportivo polideportivo San Rafael, donde ya se destinó más de G. 900 millones y en el que, hasta ahora, solo hubo remoción de tierra en el lugar. Para este sitio se pretende destinar G. 24 mil millones.

Según los datos, Carlos Quiñónez, supuestamente, recibió el año pasado USD 4 millones de recursos de Tesoro y la promesa del gobierno nacional de una ayuda de USD 3 millones para ejecutar las mencionadas obras. Sin embargo, debido a los reiteradas denuncias de desprolijidades la ayuda no llegó y ahora se busca el préstamo para tener “un respiro económico” rumbo a su campaña proselitista.

Carlos Quiñónez anuncia que también pretende ejecutar obras en la plaza Mcal. Francisco Solano López, en la construcción de la nueva sede de la Junta Municipal y la construcción de empedrados y reparación de varios caminos rurales. Sin embargo, no indica en qué sitio serán las obras. El pedido de préstamo es de G. 48.000 millones, a ser cubiertos mediante la emisión de bonos municipales por los próximos tres años.

Esto teniendo en cuenta que la comuna sampedrana recibe con recursos genuinos, royalties y otras compensaciones alrededor de G. 15.000 millones de manera anual.

Carlos Quiñónez, llegó en el 2023 a la Municipalidad de San Pedro de Ycuamandyyú, en reemplazo del renunciante cartista Gustavo Rodríguez, quien está actualmente acusado por lesión de confianza por su pésima gestión municipal.

Quiñónez remitió a la Junta Municipal el documento el 13 de agosto y días después, en la zona denominada Hugua Guasu, el 15 de agosto, hizo el lanzamiento de su campaña por el rekutú (reelección).