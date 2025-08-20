“Bachi” Núñez califica a Prieto como “ladrón” y “monstruo”

En conversación con medios de comunicación este miércoles, el presidente del Congreso, el senador cartista Basilio “Bachi” Núñez (ANR, Partido Colorado) celebró la destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), a quien calificó como “ladrón”.

La Cámara de Diputados, donde el oficialismo cartista y sus aliados tienen una mayoría dominante, votó ayer por la destitución del intendente Prieto luego de una intervención de 60 días de la Municipalidad esteña que afirmó haber hallado irregularidades en la administración municipal.

La oposición ha afirmado que la intervención y subsecuente destitución son una maniobra del cartismo para perjudicar políticamente a Prieto debido a que este se perfila como posible candidato opositor a la Presidencia de la República en las elecciones generales de 2028.

“Un monstruo en voracidad”

El senador Núñez, quien señaló que lleva años denunciando supuestos hechos de corrupción en la administración de Prieto, dijo que “tenemos corroborado con 50 denuncias” que Prieto “es un ladrón en pandemia y fuera de pandemia” que “malversó, robó 113 mil millones de guaraníes”.

“Díganles a los referentes de la oposición que el que roba en pandemia tiene que ser destituido, sea quien sea”, declaró.

Afirmó que Prieto es “un monstruo en voracidad” y que “lo que robó en estos cuatro años es impensable”.

“Tiene que estar cebándole tereré a Hugo Javier”, dijo en referencia al exgobernador cartista del departamento Central Hugo Javier González, quien fue procesado por el supuesto desvío de dinero para obras de infraestructura durante la pandemia de covid-19.