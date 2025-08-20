Ministros del TSJE hablarán con senadores sobre denuncias de hackeo y posible fraude en la programación de máquinas de votación

Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) Jorge Bogarín González y César Rossel se reunirán mañana, a partir de las 9:00, con senadores de distintos bloques partidarios para dar explicaciones sobre el proceso licitatorio para la compra de máquinas de votación, específicamente sobre las denuncias de posible hackeo y fraude en la programación de las máquinas de votación a ser adquiridas.