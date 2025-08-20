Tras acuerdo migratorio con EE.UU., Filizzola renuncia a comisión del Senado

Alegando que el memorándum firmado entre Paraguay y Estados Unidos es una decisión inconstitucional, el senador Rafael Filizzola presentó renuncia como representante de la Conare. Indicó que la decisión no fue sometida a consideración de los integrantes de dicho cuerpo colegiado.