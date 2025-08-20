Tras acuerdo migratorio con EE.UU., Filizzola renuncia a comisión del Senado

El senador Rafael Filizzola, a través de una publicación en sus redes sociales, informó que presentó su renuncia como representante de la Cámara de Senadores ante la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (CONARE).
“Esta decisión obedece al reciente acuerdo suscripto por su Secretario Ejecutivo con los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el cual no fue sometido a consideración de los integrantes de este cuerpo colegiado”, indica la publicación.
Seguido expresa: “Además, esta decisión es inconstitucional, ya que tratándose de un convenio internacional, debe ser tramitado por Cancillería y posteriormente ratificado por el Congreso”.
Lea más: Estados Unidos explica el alcance del acuerdo migratorio con Paraguay
Para finalizar, el legislador deja en claro que bajo esas condiciones no puede validar con su presencia este acto, ni representar responsablemente al Senado.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy