Tras acuerdo migratorio con EE.UU., Filizzola renuncia a comisión del Senado

Alegando que el memorándum firmado entre Paraguay y Estados Unidos es una decisión inconstitucional, el senador Rafael Filizzola presentó renuncia como representante de la Conare. Indicó que la decisión no fue sometida a consideración de los integrantes de dicho cuerpo colegiado.

Por ABC Color
20 de agosto de 2025 - 16:48
Senador Rafael Filizzola renunció como representante de la Conare.
Senador Rafael Filizzola renunció como representante de la Conare. Gentileza

El senador Rafael Filizzola, a través de una publicación en sus redes sociales, informó que presentó su renuncia como representante de la Cámara de Senadores ante la Comisión Nacional de Apátridas y Refugiados (CONARE).

“Esta decisión obedece al reciente acuerdo suscripto por su Secretario Ejecutivo con los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, el cual no fue sometido a consideración de los integrantes de este cuerpo colegiado”, indica la publicación.

Seguido expresa: “Además, esta decisión es inconstitucional, ya que tratándose de un convenio internacional, debe ser tramitado por Cancillería y posteriormente ratificado por el Congreso”.

Para finalizar, el legislador deja en claro que bajo esas condiciones no puede validar con su presencia este acto, ni representar responsablemente al Senado.

Documento de renuncia presentado por el senador Filizzola.
