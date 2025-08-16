Paraguay contará con una base anti-Hezbolá en la Triple Frontera, confirma Enrique Riera

La información señala que Paraguay contará con una base anti-Hezbolá en la Triple Frontera, apoyada por el FBI. La información fue confirmada a CNN en una entrevista exclusiva con el ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera.

“El país enviará agentes entrenados por Estados Unidos a la frontera con Brasil y Argentina para intercambiar información contra el crimen organizado”, indica CNN.

Explican que se contará con un centro antiterrorista, con agentes entrenados por el FBI (Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos) para recopilar información de inteligencia contra Hezbollah en la Triple Frontera con Brasil y Argentina.

Riera manifestó que la unidad se establecerá en Asunción, con 15 oficiales entrenados por el FBI y con base en el lado paraguayo de la Triple Frontera.

“Paraguay contará con un centro antiterrorista con el apoyo del FBI. Hemos declarado a Hezbolá como organización terrorista”, afirmó.

Enfatizó que Paraguay colabora estrechamente con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo.

En mayo, el gobierno de Donald Trump anunció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información sobre las redes financieras de Hezbolá en la frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay, con el fin de desmantelar los mecanismos financieros de la organización.

El centro antiterrorista también trabajará, contra el crimen organizado. “El terrorismo y el crimen organizado están vinculados; uno se financia al otro”, aseguró.