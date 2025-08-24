Video: Peña despide los Juegos ASU2025 y recibe críticas en redes

A través de su cuenta de X, el presidente Santiago Peña despidió los Juegos Panamericanos Junior ASU2025 con un video que resaltó las ceremonias de apertura y clausura en el estadio Defensores del Chaco.

“Vivimos unos Juegos Panamericanos Junior inolvidables, que quedarán marcados en la historia de nuestro país. Demostramos al mundo que Paraguay está a la altura de los grandes desafíos y puede organizar eventos de talla internacional con excelencia”, escribió Peña en la descripción del video.

El mandatario también agradeció a delegaciones, organizaciones y al pueblo paraguayo.

En el audiovisual también Peña reiteró una de las cuestionadas frases de su campaña política, refiriéndose al “resurgir de un gigante”.

Varios cuestionamientos en las redes

Las críticas no tardaron en aparecer. Usuarios de X cuestionaron la falta de coherencia entre el discurso presidencial y la realidad del país y de los deportistas.

El internauta Sergio Parodi señaló: “‘La fuerte inversión del Gobierno del Paraguay en nuestros atletas (sic)’. ¿Qué quiso decir? Los atletas viven gracias a sus familias, ayudas solidarias o algún sponsor privado, pero nunca tienen ayuda real del gobierno ni de las federaciones”.

Otro usuario, identificado como Claudio, recordó el abucheo que recibió Peña durante la inauguración en el estadio Defensores del Chaco: “Fue inolvidable cómo subieron el volumen de la música, pero el abucheo fue colosal de los cuatro costados… y su cara fue sensacional. Te quedaste tartamudo”.

Otro usuario manifestó que este evento fue lo único rescatable que organizó el país. “Ahora a invertir en salud y educación”, enfatizó.

Paraguay se destacó en el ASU2025

El Team Paraguay superó las expectativas y cerró su participación con 23 medallas. La ceremonia de despedida de las 41 delegaciones tuvo lugar anoche en el Comité Olímpico Paraguayo, con presencia de autoridades locales e internacionales.