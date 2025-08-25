Compra de privilegios en cárceles es “secreto a voces”, dice senadora

En conversación con medios de comunicación este lunes, la senadora Celeste Amarilla (Partido Liberal Radical Auténtico, PLRA) comentó sobre el hallazgo de una “celda VIP” en la Penitenciaría de Emboscada Antigua y dijo que los pagos a autoridades penitenciarias por privilegios en centros de reclusión de Paraguay son “un secreto a voces”.

El viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel, confirmó hoy que el pasado viernes se realizó un allanamiento en ese centro penitenciario, donde se determinó que algunas celdas estaban equipadas con varios lujos. Hoy fue ordenada una intervención del penal.

La senadora Amarilla opinó que la situación de corrupción en centros penitenciarios es “intolerable” y señaló que necesariamente debe haber “connivencia” con autoridades penitenciarias.

Lea más: Pabellón VIP en Emboscada: ordenan intervención de penal

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“No se pueden tolerar celdas VIP (...). Le estarán esperando a Erico”, ironizó en referencia al senador cartista Erico Galeano (ANR, Partido Colorado), cuyo juicio por supuestos vínculos con el narcotráfico comenzó hoy.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Claro que se paga (por privilegios), se paga en todas las instituciones, es un secreto a voces”, agregó. “Ninguna administración llega y cambia, continúan todos los negocios de las anteriores”.

Renuncia de “Nenecho”

La senadora comentó también sobre la controversia surgida en torno a la renuncia a la Intendencia de Asunción de Óscar “Nenecho” Rodríguez, cuya dimisión fue puesta en duda en su legitimidad por el aparente incumplimiento de una formalidad.

En los últimos días se cuestionó la legitimidad de la renuncia de Rodríguez, quien abandonó la Intendencia de Asunción tras una intervención de la Municipalidad de Asunción que halló serias irregularidades, debido a errores de forma en la nota de renuncia.

Lea más: ¿Junta debe aceptar la renuncia de “Nenecho”? Esto aclara concejal Grau

“La renuncia es voluntaria. Sin embargo, en el derecho administrativo público (el documento) tiene que ajustarse a las normas o no causa efecto, es nula”, opinó la legisladora liberal.

Sobre el mismo punto, el concejal municipal de Asunción Álvaro Grau (Patria Querida) dijo que, si bien la nota de renuncia de Rodríguez contiene errores, la renuncia sería válida según las normas municipales vigentes.