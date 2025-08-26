Diputados cartistas celebran como logro de Peña los “Juegos Olímpicos” y que hospital del Sur es mejor que los de Inglaterra

“Vino este juego olímpico, nadie de los opositores están hablando del término de los juegos olímpicos. Nadie (sic)”, sostuvo el cartista Jorge Barressi, que también celebró la realización del “Rally del Paraguay” en Itapúa.

El mismo insistió varias ocasiones con su error conceptual diciendo que felicitó al ministro de Deportes, César “El Tigre” Ramírez por el evento que “fue espectacular” y “con una excelente organización y admirado por toda Latinoamérica y tal vez por el mundo, que Paraguay haya organizado como salió este juego olímpico”.

Los Juegos Olímpicos en realidad son un evento de mayor envergadura organizado por el Comité Olímpico Internacional y con participación de atletas de todo el mundo, mientras que -sin menospreciar el evento- los realizados en nuestro país fueron los Juegos Panamericanos Junior.

“Esas son cosas positivas que tenemos que decir y hay que decir con mucha responsabilidad y no hablando todo y haciendo mentiras, tirándole mentiras a la población” (sic), insistió Barressi.

La confusión de conceptos no se limitó a ese caso, ya que también hizo una “ensalada de ideas” con relación a los pedido de intervención a la gestión del opositor Miguel Prieto, exintendente de Ciudad del Este y su correligionario, el cartista e intendente renunciante de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

El diputado reprochó a Prieto por no renunciar antes de ser destituido y que por “culpa” de ello, se haya convocado a elecciones, mientras que intentó poner como algo “bueno” que Nenecho haya renunciado antes de que se dé a conocer el informe final de la intervención, lo cual realmente es un encubrimiento a las presuntas irregularidades detectadas.

“Uno ha renunciado (Nenecho) y otro no quiso renunciar (Prieto) y si no tiene ‘peros’, ¿por qué no quiere renunciar?, ¿por qué vamos a irnos a una elección? Vamos a irnos a una elección, no importa eso, que gane el que pierde... nadie asegura en política (sic)”, sostuvo sin aclarar su punto.

Según Cerini, en el Hospital del Sur “ya están mejor” que Inglaterra

En otra parte de la etapa de oradores, el diputado cartista César Cerini se sumó al intento de adular al gobierno, citando el Rally del Paraguay que se desarrolla en el departamento de Itapúa, del cual es representante.

“No se si se ha mencionado que uno de los participantes ya tuvo inclusive un accidente, y tuvo que ir al ”Gran Hospital del Sur a que se le atienda, y estaba muy preocupado realmente por la atención que le iban a dar y no pensó que realmente iba a ir a encontrar un servicio de primer nivel", dijo Cerini.

El mismo atribuyó a la ministra de Salud, María Teresa Barán, con la que se reunieron antes de la sesión, que el mencionado participante supuestamente dijo que el hospital incluso era mejor que uno europeo.

“Ha manifestado que ni siquiera en Inglaterra tiene ese equipamiento. Nos sorprendió eso. Eso hoy ha manifestado la ministra de Salud en la reunión de la comisión, entonces yo creo que eso es digno de destacar, el gran trabajo que se está haciendo”, sostuvo.